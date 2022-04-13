İşte Meral Akşener’in planı! Yavuz Ağıralioğlu çıktı küfürbaz Lütfü girdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta partisinin başkanlık divanında değişiklikler yaptı. Yeni divanda yer verilmeyen en önemli isimlerden biri ise Yavuz Ağıralioğlu oldu. Değişkliğin sebebiyle ilgili İYİ Parti'den bir açıklama gelmezken, yaşanan görevden alma olayı tartışma konusu oldu.

"Lütfü Türkkan gibilerle devam edecek"

katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti'de yaşanan görevden almaya ilişkin konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, "Ekranlarda iyi polisi oynama misyonundan başka bir misyonu olmayan, söyledikleri hiçbir şey parti politikasına yansımayan, sirayet etmeyen, bir sonuç üretmeyen Yavuz Ağıralioğlu vitrinden çekildi, partiden çekildi. Yola şehit ailesinin anasına bacısına en galiz küfürleri söylemekle bilinen Lütfü Türkkan gibilerle devam edecek." dedi.