  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye çok büyük altın rezervi bulabilir! Uzman isim orayı işaret etti... 'Altın fışkırıyor' haberini her an alabiliriz

İstanbul’da sıradan bir gün! İETT’den sonra şimdi de tramvay

Bütün stat hep bir ağızdan… Sömürgeci Macron neye uğradığını şaşırdı

Dev marketler zinciri iflas etti! 51 mağaza kapanacak, binlerce kişi işsiz kalacak

Ha bu da bizdeki sapkınlara kapak olsun! ABD'de transseksüel şahsın feleğini böyle şaşırttılar! Gör Türkiye gör

Neron Roma’yı yakmıştı o da bakımsızlıktan İstanbul’u yakıyor İstanbul'da tramvayda bir kez daha yangın paniği yaşandı!

Skandalda yeni perde! Ekrem göz yumuyor Cafer kaçak dikiyor

Türkiye'den Fas'a mesaj

Yakarım, Ekrem’i de Mansur’u da yakarım! Gelmeyin üstüme patlatırım ha

BAE devinden olay karar! Türkiye'de aramaya başladılar
Siyaset İşte Meral Akşener'in CHP ile işbirliğini tamamen bitirdiği olay! Hiç kimse bunu bilmiyordu
Siyaset

İşte Meral Akşener'in CHP ile işbirliğini tamamen bitirdiği olay! Hiç kimse bunu bilmiyordu

Yeniakit Publisher
2023-09-09 14:17:00 - 2023-09-09 15:01:25
İşte Meral Akşener'in CHP ile işbirliğini tamamen bitirdiği olay! Hiç kimse bunu bilmiyordu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın CHP'den adaylıklarını açıklamasıyla birlikte işbirliğinden tamamen vazgeçtiği kulislerde konuşuluyor.

“İttifak” söylentilerine tamamen son vermek isteyen İYİ Parti lideri Meral Akşener “yerel seçimlere ittifaksız” girilmesine ilişkin net bir karar açıklamak için 13 Eylül’de Genel İdare Kurulu'nu (GİK) toplayacak.

Cumhuriyet gazetesinden Merve Kılıç'ın haberine göre; birçok isim İYİ Parti’nin seçimlere “ittifaksız” girmesini istiyor.

“İttifaksızlığı” savunan kurmaylar, büyükşehirleri kaybetme pahasına, “CHP’nin uydusu” görüntüsünden kurtulması gerektiğini belirtiyor.

İmamoğlu ve Yavaş'a kırgın

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Akşener daha önce büyükşehirlerde işbirliği yapma eğilimindeydi. Ancak kurmaylar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İstanbul ittifakını kurma”, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da “rozetsiz aday” söylemlerinin ardından CHP’den adaylıklarını açıklamaları nedeniyle Akşener işbirliğinden tamamen vazgeçti.

Öte yandan bazı GİK üyeleri ittifak ihtimalinin rafa kaldırılmaması gerektiğini savunuyor. Kurmaylar, “Aksi olursa büyükşehirin Cumhur İttifakı’na kaptırılacağını” söylüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akşener ile görüşmüştü! Muharrem İnce'den İYİ Parti ile ittifak açıklaması
Akşener ile görüşmüştü! Muharrem İnce'den İYİ Parti ile ittifak açıklaması

Siyaset

Akşener ile görüşmüştü! Muharrem İnce'den İYİ Parti ile ittifak açıklaması

Pazarlıkta el yükseltme devam ediyor! İYİ Parti’den CHP’ye çok net yerel seçim mesajı: İttifak ruhunu kaybetti!
Pazarlıkta el yükseltme devam ediyor! İYİ Parti’den CHP’ye çok net yerel seçim mesajı: İttifak ruhunu kaybetti!

Gündem

Pazarlıkta el yükseltme devam ediyor! İYİ Parti’den CHP’ye çok net yerel seçim mesajı: İttifak ruhunu kaybetti!

Meral'in açıklamalarına Mansur'dan ilk yorum
Meral'in açıklamalarına Mansur'dan ilk yorum

Gündem

Meral'in açıklamalarına Mansur'dan ilk yorum

Akşener ve Bahçeli ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü
Akşener ve Bahçeli ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

Siyaset

Akşener ve Bahçeli ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

Meral Akşener'le ilgili şok iddia! O isim, "Maalesef" deyip duyurdu
Meral Akşener'le ilgili şok iddia! O isim, "Maalesef" deyip duyurdu

Medya

Meral Akşener'le ilgili şok iddia! O isim, "Maalesef" deyip duyurdu

CHP, İYİ Partili milletvekilini transfer etti… Akşener’e en yakın isimlerdendi!
CHP, İYİ Partili milletvekilini transfer etti… Akşener’e en yakın isimlerdendi!

Siyaset

CHP, İYİ Partili milletvekilini transfer etti… Akşener’e en yakın isimlerdendi!

"İYİ Parti'nin adayları belli oldu!" Ankara’ya ülkücü, İstanbul’a liberal
"İYİ Parti'nin adayları belli oldu!" Ankara’ya ülkücü, İstanbul’a liberal

Siyaset

"İYİ Parti'nin adayları belli oldu!" Ankara’ya ülkücü, İstanbul’a liberal

Yakarım, Ekrem’i de Mansur’u da yakarım! Gelmeyin üstüme patlatırım ha
Yakarım, Ekrem’i de Mansur’u da yakarım! Gelmeyin üstüme patlatırım ha

Medya

Yakarım, Ekrem’i de Mansur’u da yakarım! Gelmeyin üstüme patlatırım ha

MHP’den flaş "İYİ Parti" açıklaması! Yer yerinden oynayacak
MHP’den flaş "İYİ Parti" açıklaması! Yer yerinden oynayacak

Siyaset

MHP’den flaş "İYİ Parti" açıklaması! Yer yerinden oynayacak


 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23