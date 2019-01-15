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İşte Mehmetçik'in merhameti! Yaşlı vatandaşın sobasını temizledi

Kahramanmaraş'ta jandarma, kalınlığı bir metreyi aşan karlı yollardan geçerek, gazi ve şehit aileleni ziyaret etti. Mehmetçik soba borusu tıkanan yaşlı vatandaşın sobasını temizledi.

15 Ocak 2019 Salı 13:37
İşte Mehmetçik'in merhameti! Yaşlı vatandaşın sobasını temizledi

Kahramanmaraş Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikkale Mahallesi'nde, bölücü terör örgütünce düşürüldüğü pusuda gazi olan güvenlik korucusu Ali Çakır'ı ve aynı saldırıda şehit düşen güvenlik korucuları Ahmet Bolat ile Ahmet Güzel'in ailelerini ziyaret etti.

Soba borularını temizlemeye yardım ettiler

Yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen, yürüyerek ilçe kırsalındaki mahalleye ulaşan ekipler, burada şehit aileleri ve gazi ile görüşüp sorunlarını dinleyip sohbet etti.

Şehit yakınları ile gazi Çakır, jandarmanın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu arada ekipler, aynı mahallede ikamet eden ihtiyaç sahibi ve yaşlı Ali Cevher'i de evinde ziyaret etti. Ekipler, evindeki soba ve borularını temizleyerek Cevher'e yardımda bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:37
  1. Kahramanmaraş
  2. şehit
  3. soba

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