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Sağlık İşte mantar zehirlenmesi belirtileri
Sağlık

İşte mantar zehirlenmesi belirtileri

Yeniakit Publisher
2024-04-16 17:44:00 -
İşte mantar zehirlenmesi belirtileri

Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok kişi doğada mantar toplamaya başladı. Uzmanlar ise bilinçsiz mantar toplamanın geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini belirtiyor. İşte, mantar zehirlenmesinin belirtileri...

Dr. Meltem Arslan,mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Dr. Meltem Arslan, “Mantarların zehirli olup olmadıklarını şekline, rengine vb. bakarak anlamak mümkün değildir. Mantarın taze ya da konserve olması, sirkeli ya da tuzlu suda bekletilmesi, yoğurtla birlikte tüketilmesi gibi hiçbir yöntem mantar zehrini yok edemez. Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir. Satın alacağınız mantarın ambalajlı olmasına ve etiketinde üretim yeri, üretim izni, üretim tarihi gibi bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir. Mantar zehirlenmesinin ilk belirtileri; sersemlik, uykuya meyil, bulantı, kusma, ateş, terleme, bulanık görme, yüzde kızarıklık, ağızda metalik tat, karın ağrısı ve ishaldir. Daha sonra karaciğer, böbrek ve diğer organlar etkilenebilir, daha da ilerlerse koma ve ölümle sonuçlanabilir. Bu belirtilerden biri ya da birkaçı ortaya çıktığında en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” diye konuştu.

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