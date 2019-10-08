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İşte Lucescu'nun yeni takımı!

Son olarak Türkiye A Milli Futbol Takımını çalıştıran Mircea Lucescu'nun menajeri Arkady Zaporozhanu, Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile görüştüklerini açıkladı.

08 Ekim 2019 Salı 07:19
İşte Lucescu'nun yeni takımı!

Son olarak Türkiye A Milli Takımında görev alan Mircea Lucescu'nun menajeri Arkady Zaporozhanu, Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile görüştüklerini söyledi.

Zaporozhanu, "Dinamo Moskova, Mircea Lucescu'yu istediğini söyledi ve biz de ilgilendiğimizi söyledik. Kulüp ile ilk görüşmeleri yaptık. Lucescu, Rus futbolunda intikam istiyor ama iyi açıdan. Zenit'te olanlar olağandışıydı" dedi.

'Teklifi kabul etmeye hazır'

Tecrübeli hocanın teklifi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyen menajer, "Lucescu'nun Dinamo Moskova'nın başına geçme ihtimali ile ilgili bir şey söyleyemem ancak teklifi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyebilirim. Yaş konusunda endişeye gerek yok, Yuri Semin bunun sorun yaratmayacağını gösterdi. Lucescu çalışmak için gerekli enerjiye sahip" dedi.

Mircea Lucescu, 2016 ile 2017 yılları arasında Zenit'in başındaydı. Dinamo Moskova, Rusya Ligi'nde 12 hafta sonunda 10 puanla 15. sırada yer alıyor.

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 07:19
  1. Mİrcea Lucescu

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