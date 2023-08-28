İşte laik sistemin yetiştirdiği gençler! 15 yaşındaki çocuk festival alanındaki 'kız meselesi' kavgasında öldü

Kavgada 15 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli 2 çocuk ise gözaltına alındı.

İşte laik sistemin yetiştirdiği gençler! Cinayet festivalin son gününde işlendi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde düzenlenen festivalin son gününde, Buldan Caddesi ve Hal Sokak kesişiminde kurulan lunaparkta karşı karşıya gelen iki grup, tartışmaya başladı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine defalarca bıçaklanan 15 yaşındaki Enes Şipal, kanlar içinde yerde kaldı. Olay anında bölgede bulunan kalabalık, yaralı çocuğun yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de ekip desteği istendi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Enes Şipal, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk gözaltına alındı!

Enes Şipal'in öldüğü bıçaklı kavga olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenli kamerası kayıtlarını didik didik inceleyerek çocuk yaştaki 2 şüpheliyi tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, ilk ifadelerinde "kız meselesi" yüzünden aralarında tartışma çıktığını iddia etti. İfade işlemleri süren şüphelilerin, sorgularının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.



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