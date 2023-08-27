İşte Kuran bülbülleri: Ağzınıza sağlık inşallah... Hafızlar Kur'an ziyafeti sundu
Sivas Yıldızeli İlçe Müftülüğünce hafız öğrencilerin katkılarıyla "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.
Sivas Yıldızeli İlçe Müftülüğünce hafız öğrencilerin katkılarıyla "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.
Merkez Kemenkeş Caminde düzenlenen programda birbirinden güzel tilavetleriyle hafızlar katılımcılara Kur'an ziyafeti sundu.
Programın sonunda vaaz eden İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen "2023 Yılı Hafızlık Tespit Sınavı"nda başarılı olarak belge almaya hak kazanan hafız öğrencilere belgelerini takdim etti.