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Gündem İşte kovulan işçi haklı çıktı! Mansur Yavaş'a mahkeme şoku
Gündem

İşte kovulan işçi haklı çıktı! Mansur Yavaş'a mahkeme şoku

Yeniakit Publisher
2023-11-20 17:14:00 -
İşte kovulan işçi haklı çıktı! Mansur Yavaş'a mahkeme şoku

Göreve gelmeden önce "Ekmekle oynayan şerefsizdir namussuzdur” diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, mazbatasını alır almaz binlerce personeli haksız tutanaklar, baskı ve mobbing ile işinden etti. Yavaş’ın işten attığı Halk Ekmek Personeli Murat Yaman uğradığı haksızlık karşısında dava açtı. Davayı kazanan Yaman diğer işten atılanlara da umut oldu.

Mansur Yavaş’a karşı açtığı davayı kazanan Halk Ekmek çalışanı Murat Yaman, “Mansur Yavaş göreve geldikten sonra bir anda eski dönemlerde işe girenler ön plana çıktı. Bizim isimlerimiz fişlendi, adımıza ‘işten çıkarılacaklar’ listesi oluşturuldu. Bunun dışında sosyal medyada, basında isimlerimiz geçirildi. Mansur Yavaş direk Genel Müdüre bizim isimlerimizin olduğu bir mail bile attı. Attığı mailde ‘isimi geçen şahıslar çok tehlikeli, dikkat ediniz’ gibi ifadeler yer alıyordu” dedi.

“İŞTEN ÇIKARILACAKLAR LİSTESİ” OLUŞTURULDU

Mansur Yavaş’ın siyasi görüşünden dolayı işten attığı Murat Yaman “1997 yılında Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nda çalışmaya başladım. Mansur Yavaş göreve geldikten sonra bir anda eski dönemlerde işe girenler ön plana çıktı. Bizim isimlerimiz fişlendi adımıza ‘işten çıkarılacaklar’ listesi oluşturuldu. Bunun dışında sosyal medyada, basında isimlerimiz geçirildi. Mansur Yavaş direk Genel Müdüre bizim isimlerimizin olduğu bir mail bile attı. Attığı mailde ‘isimi geçen şahıslar çok tehlikeli, dikkat ediniz’ gibi ifadeler yer alıyordu. Sonra bilindiği gibi Genel Müdür değişimi oldu. Pandemi döneminde bizi ücretsiz izine çıkardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konuyla alakalı tutanakları da mevcut. Tabi biz ücretsiz izindeyken Halk Ekmek Fabrikası’na bir de eleman alımı yaptılar. Daha sonra görev değişikliği yapmaya başladılar. Ama hiçbir şekilde izinde olan personele ben de dâhil tebligat vs. gönderilmedi. Ayrıca ücretsiz izin döneminde birim müdürüm arayarak fabrikaya çağırdı. Benden avukatı beklememi savunmamı alacaklarını söyledi. Konuyu sorduğumda eşimin Beyaz TV de çalıştığı için dışarıya bilgi sızdırdığımızı söylediler. İlginç olan benim eşim hayatı boyunca hiç sigortalı bir işe girip çalışmadı. Benim eşim ev hanımıydı.” şeklinde konuştu.

“GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MURAT DEVRİM LEHİME ŞAİTLİK YAPTI”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaman şöyle devam etti; “1 yıla yakın süre maddi manevi büyük sıkıntılar yaşadık. Daha sonra da yaptıkları görev değişikliğini kabul etmediğim için işten ayrıldım. Siyasi görüşümüzden dolayı bize yapmadıkları kalmadı. Sonra da yaşadığımız mobbing ve baskı yüzünden mahkemeye başvuru yaptım. Allah’a çok şükür davayı da kazandım. Ben oraya 23 yılımı verdim. Bu zamana kadar kimsenin etlisine, sütlüsüne karışmadım. Siyasi görüşümden dolayı yargılanmadım, ayrımcılık görmedim. Ama ne zaman ki Yavaş göreve geldi ilk önce bizi fişlediler. Bizim gibi birçok insan sırf kendi döneminden önce işe girdi diye ekmeğinden edildi. Açtığım davada Yavaş’ın gönderdiği Genel Müdür Yardımcısı Murat Devrim Ekinci benim lehime şahitlik yaptı. Talimatın yukarıdan geldiğini açık bir şekilde belirtti. Biz sırf işimiz olmamasına rağmen sırf ekmeğimize sahip çıkmak için Halk Ekmek Fabrikası’nın altına döşenecek olan drenajı bile biz yaptık. Bizim Yavaş döneminde bile fabrikaya çok şey kattık. Hepsini de isteyerek yaptık. Halk Ekmek Fabrikası’nı bitirdiler. Fabrika’da çalışan işçilerin huzuru kalmadı.”

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