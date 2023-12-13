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Sağlık İşte kolesterolü düşürmenin formülü
Sağlık

İşte kolesterolü düşürmenin formülü

Yeniakit Publisher
2023-12-13 19:15:00 -
İşte kolesterolü düşürmenin formülü

Pek çok kişi kolesterol sorunundan dertli. Uzun isim bu sorundan kurtulmanın formülünü verdi.

, dünya genelinde sağlığın sürdürülmesi açısından ciddi risk faktörü haline geldi. Bu alanda yapılan araştırmalar, beslenmenin kalp damar sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu. Özellikle fonksiyonel doğal besinler, polifenol, fitosterol ve diyet lifi içerikleri sayesinde antioksidan, pıhtılaşmayı önleyici ve damar genişletici etkileri ile kardiyovasküler hastalıklarda koruyucu olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, konu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, "Bitki sterol ve stanolleri ve yüksek posa içeriği plazma kolesterol ve LDL kolesterolünü düşürücü etkisi gösterir. Özellikle kabak, brokoli ve soğan gibi besinler bitki sterolleri açısından zengindir. Fasulyegiller, içerdiği aktif bileşenler ve yüksek posa içeriği sayesinde kolesterol düşürücü etkisi bulunmaktadır. Bazı çalışmalarda özellikle GDO içermeyen soya fasulyesinin fitoöstrojenik etkisi ve protein içeriğiyle kardiyovasküler riski azalttığı belirlenmiştir. Ahududu, böğürtlen, karadut, kuşburnu ve yaban mersini gibi polifenollerce zengin besinlerdir. Kuersetin ve kateşin içeriğiyle antioksidan etkileri oldukça yüksek olan bu besinler kalp damar hastalıkları riskini azaltır. Elma polifenolleri ve pektin içeriği yüksek kolesterolü düşürücü etki gösterir. Yulaf, çözünen lif ve beta-glukan içeriği ile safra asidi emilimini azaltarak kolesterol düşürücü etki gösterir" diye konuştu.

Sarımsak, allicin aktif bileşiği sayesinde antihiperkolesterolemik etki göstermekte olduğunu ifade eden Güngör, "Çay yüksek düzeyde polifenol içerir. Siyah çay teaflavinden, yeşil çay ise kateşinlerden zengindir. Yapılan çalışmalarda siyah çay, LDL kolesterolü ve sistolik kan basıncını anlamlı düzeyde düşürmektedir. Yeşil çayın ise total kolesterolü, LDL kolesterolü, sistolik ve diyastolik kan basıncını anlamlı düzeyde düşürdüğü belirlenmiştir. Özellikle zeytinyağı ve susam yağı fitosterol içeriğinden zengin olması sebebiyle kan kolesterolünü düşürücü etki gösterir. Sızma zeytinyağı yüksek ısıya maruz bırakılmadan sebze yemekleri ve salatalarda, susam ise uzun süre kavrulmamış şekilde hazırlanarak tahin şeklinde tüketilmelidir. Kakao, kateşin ve epikateşin gibi flavanoid içeriğinden zengindir. Ancak kakaodaki polifenol miktarı işlendikçe azalmaktadır. Kakaonun kalp koruyucu etkisinden faydalanmak için işlenmemiş ya da toz halinde tüketilmelidir. Bazı çalışmalarda haftada en az 1 kere 50 gram çikolata kakao oranı yüksek, şeker oranı düşük tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı bulunmuştur. Zerdeçal, kurkuminoid içeriğiyle trigliserit düşürücü etki göstermektedir. Bazı çalışmalarda bu bileşenin kan lipit profilini iyileştirdiği ve kolesterol düşürücü etki gösterdiği belirtilmiştir" dedi.

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