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İşte Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim stratejisi

Daha önce 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni stratejiler geliştirerek başarıya ulaşmaya çalışıyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 08:53
İşte Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim stratejisi

CHP, Mart 2019'daki yerel seçimlerde 'hayırcı'lardan oy almak için harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, dün MYK sonrasında açıklama yaptı. Buna göre CHP, 77 ilçe, 28 belde olmak üzere 105 adayını belirledi.

"Hayır bileşenlerinin destekleyeceği..."

105 ismin açıklamansı bazı partililerin tepkisine neden oldu. Partide adayların erken açıklandığı kaygısı vardı. Ancak Kılıdaroğlu partisinin seçim stratejisini açıklayarak, "hayır bileşenlerinin destekleyeceği" adayları belirleyeceklerini söyledi.

"Ön seçim sağlıklı değil"

PM toplantısında Kılıçdaroğlu’nun partinin adaylarını mutabakat içinde açıklayacağını söylediği ve partinin pek çok yerle ilgili anket yaptırdığını belirttiği öğrenildi. Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun toplantıda önseçim konusunda gelen taleplerle ilgili olarak da “Ön seçim sağlıklı bir yöntem değil. Başarı getirecek bir yöntem değil” dediği ifade edildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 08:53
  1. kemal kılıçdaroğlu
  2. Yerel seçimler
  3. Seyit Torun
  4. CHP

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