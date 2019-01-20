İşte Kılıçdaroğlu ile İnce'nin 10 yıl öncesi... Bu da CHP'nin '10 years challenge'ı!

Taha Emre Özdemir Ankara

Yeniakit.com.tr 10 yıllık değişim hareketi akımı için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi araştırdı.

2008 yılındaki TBMM Başörtüsü görüşmelerinde kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyanın hiçbir demokrasisinde Din referans alınarak Anayasa değiştirilmez" demişti. Aynı Kılıçdaroğlu 10 yıllık değişimi sonrasında partisine yaptırdığı tanıtım videosunda şu ifadeleri kullanıyordu:

"Biz yüreğimizde sevgili Peygamberimiz'in (SAV) bize verdiği barışı, huzuru, kardeşliği yaşatmak zorundayız. İslam barış demek. Eğer barışsa neden kavga ediyoruz?"

2008 yılında aynı kürsüden konuşan CHP'li Muharrem İnce, kadınların başörtüsü takmalarına ilişkin skandal bir açıklama yapmıştı:

"Kadın saçı erkekte şehvet duygusu uyandırdığı için bunun kapatılması gerekiyor. Neden kadınların saçını kapatıyoruz? Erkeklerin gözünü bağlayalım"

Aynı Muharrem İnce 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışırken 10 yıllık değişiminde etkisiyle şöyle konuştu:

" Allah'a şükür her gün 15 yaşından beri Cuma Namazı kılıyorum. Saklı gizli birşey değilki bu. Seçim dönemi yaptığım birşey de değil. Arada bir tek sabah namazı kılarım o da aradadır. Beş vakitte kılmıyorum"