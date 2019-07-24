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İşte, kepek sorunundan hızlıca kurtulmanın 8 yöntemi

Kepekten mustarip olmayan yoktur. Doğru önlemler alındığı taktirde bu sorunundan tamamen kurtulabilirsiniz.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
İşte, kepek sorunundan hızlıca kurtulmanın 8 yöntemi

Neredeyse herkes hayatının bir bölümünde kepek sorunuyla karşılaşmıştır. Şanslı olanlar kepekten kurtulsa da bazıları yaşamları boyunca kepekle mücadele etmek zorunda kalır.

Peki, kepek nedir?

Kepek bir mantar türünün kafa derisinde büyümesiyle meydana gelir. Söz konusu mantar ise kafa derisinin pul pul dökülmesine yol açar. Kepek karşıtı şampuanlar bile bu sorundan kurtulmanıza çoğu zaman yardımcı olmaz. İşte, böyle bir sorundan mustaripseniz; uygulamanız gerekenleri açıklıyoruz.

1. Hindistan cevizi yağı ve bal

Malzemeler:

  • 2 çay kaşığı hindistan cevizi yağı
  • 2 çay kaşığı zeytinyağı
  • 2 çay kaşığı bal
  • 3 çay kaşığı yoğurt

Tüm malzemeleri karıştırın ve bir maske elde edin.

Hazırladığınız maskeyi saçlarınızın dibine 10 dakika boyunca masaj yaparak sürün.

Maskeyi 45 dakika kadar saçınıza beklettikten sonra güzelce yıkayın.

Saçınızı kuruladıktan sonra birkaç damla hindistan cevizi yağını saçlarınıza sürün.

Bu işlemi haftada en az iki kez uygulayın. Kısa süre içinde kepek sorunundan kurtulduğunuzu fark edeceksiniz.

2. Karbonat ve limon

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı limon suyu
  • 3 yemek kaşığı karbonat
  • Elma sirkesi

Limon suyu ve karbonatı macun kıvamına getirin. Karışıma macun kıvamını bozmayacak ölçüde sirke ilave edin.

Karışımı saç diplerinizi 10 dakika boyunca masaj yaparak uygulayın.

Kafa deriniz kaşınmaya başlayınca saçınızı yıkayın.

Bu yöntemi her banyodan önce uygulayabilirsiniz.

3. Muz ve elma sirkesi

Malzemeler:

  • 1 adet muz
  • 2 su bardağı elma sirkesi

İki malzemeyi güzelce karıştırın.

Macun kıvamı oluşturmaya özen gösterin.

Hazırladığınız macunla saç diplerinize masaj yapın.

20 dakikanın ardından saçınızı yıkayabilirsiniz.

Bu maskeyi bir hafta boyunca her gün uygulayın. Yedi günün sonunda haftada bir kez bu maskeyi yapmanız yeterli olacaktır.

4. Yoğurt

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yoğurt

Öncelikle saçlarınızı şampuanla yıkayın.

Ardından 15 dakika boyunca yoğurt saçınızda kalsın.

15 dakikanın sonunda tekrar saçınızı şampuanla yıkayın.

Arzu ederseniz bu karışıma 2 çay kaşığı karabiber de ilave edebilirsiniz.

Bu maskeyi haftada 2 kez uygulamanız yeterli olacaktır.

5. Portakal kabuğu

Malzemeler:

  • Kurutulmuş portakal kabuğu (2 adet portakalın kabuğu yeterli)
  • 5-6 yemek kaşığı limon suyu

Malzemeleri rondoya atın.

Pürüzsüz bir macun oluşturduğunuzda karışımı rondodan alın.

Macunu saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.

Yarım saatin ardından saçlarınızı yıkayın.

Bu maskeyi haftada üç gün uygulayabilirsiniz.

6. Çay ağacı yağı

Bir kaseye saçınıza uyguladığınız miktarda şampuan alın.

Şampuanın içerisine 2-3 damla çay ağacı yağı damlatın.

İyice karıştırdığınız karışımı saçınıza uygulayın.

Yaklaşık 5 dakika sonra saçlarınızı güzelce yıkayın.

Bu yöntemi her banyoda kullanabilirsiniz.

7. Çemen otu tohumu

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı çemen otu tohumu
  • 2 su bardağı sıcak su

Çemen otu tohumunu havanla ezin.

İki bardak sıcak suyun içerisine çemen otu tohumunu ilave edin.

Karışımı en az 8 saat boyunca bekletin.

Suyu süzün ve saçınıza durulama suyu olarak kullanın.

8. Sarımsak ve bal

Malzemeler:

  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı bal

Sarımsakları iyice ezin.

Bal ve sarımsağı macun kıvamına getirin.

Hazırladığınız macunu saç diplerinize uygulayın.

15 dakikanın sonunda yıkayın.

Bu yöntemi haftada iki kez uygulayabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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