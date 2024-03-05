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Gündem İşte katil İsrail'in korkunç planı
Gündem

İşte katil İsrail'in korkunç planı

Yeniakit Publisher
2024-03-05 14:42:00 -
İşte katil İsrail'in korkunç planı

Terör oluşumu İsrail, Gazze'de kasıtlı insani felaket oluşturup halkı bölgeden sürmeye çalışıyor. Sağlık yetkililerin öldüren veya gözaltına alan İsrail, hastaların tedavi olmasını engellemeye çalışıyor. 7 Ekim'den bu yana 364 sağlık personelini öldüren İsrail, kıtlık içinde yaşayan Gazzelilerin tedavisiz, yemeksiz ve susuz bırakıyor.

 yeniakit.com.tr 

Terör oluşumu İsrail, Gazzelileri yerinden edebilmek için, Filistin’deki sağlık krizini tetiklemeye devam ediyor. Sağlık personellerini öldüren, tutuklayan, sağlık malzemelerinin bölgeye girişine mani olan işgal güçleri, hastane altyapılarını da işlevsiz hale getiriyor. 

364 sağlık personeli öldürüldü

Bölgedeki durumun ulaştığı ölümcül boyutu, Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf al-Qudra anlattı. 

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf al-Qudra, İsrail işgal güçlerinin 7 Ekim’den bu yana 364 sağlık personelini öldürdüğünü söyledi.  

269 sağlık personeli gözaltında 

QudsPress'e göre, işgal güçleri tarafından en az 269 sağlık personeli de gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Han Yunus’ta ve Gazze’nin kuzeyinde görev yapan hastane direktörleri de var. 
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155 sağlık kurumu yıkıldı  

Bakanlık Sözcüsü al-Qudra, İsrail güçlerinin 155 sağlık kurumunu yıktığını ve 32 hastane ile 53 sağlık merkezini kullanılamaz hale getirdiğini belirtti. İşgal devleti, 126 ambulansı hedef aldı ve kullanılamaz hale getirdi, Han Yunus ve Gazze’nin kuzeyindeki hastanelerin altyapısı da işlevsiz hale getirildi.  

Ayrıca al-Qudra, Gazze’deki sağlık durumunun, temel tıbbi malzemelerin yokluğu nedeniyle felakete yol açtığını ve durumun gittikçe kötüleştiğini ekledi.  

Al-Qudra, “İşgal güçleri, kasıtlı olarak sağlık felaketine yol açtı ve bu, salgınların ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden oldu.” dedi. Aynı zamanda bulaşıcı hastalığa yakalanmış bir milyon vakanın olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın vaka sayısını teyit ettiğini, söz konusu hastalara da tedavi ulaştırılamadığını belirtti.  

Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin, içme suyu ve gıda yokluğu nedeniyle kıtlıkla mücadele ettiğini ve bu durumun onlarca çocuk, kadın ve yaşlının ölümüne neden olduğunu ifade etti.  

Filistinli yetkili, BM’den sivilleri, kurumları ve sağlık ekiplerini korumak ve insani felaketin daha da kötüleşmesini engellemek için uluslararası insani hukuku devreye sokmalarını istedi. 

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