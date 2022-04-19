İşte Karim Benzema'nın sahur menüsü

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Karim Benzema Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta yine gönülleri fethetti. 3 hurma ve 1 bardak sütle sahur yapan golcünün sıradaki hedefi Osasuna.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema, son dönemdeki performansıyla alkış alıyor.

Özellikle Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla liderliği ele alan Cezayir asıllı Fransız golcü Ramazan ayında da formunu katladı.

Son olarak Sevilla karşısında da takımını sırtlayan Benzema bu sezon 39. maçında 39. golünü attı.

3 hurma ve bir bardak sütle sahur

Instagram hesabından sahur menüsünü paylaşan yıldız futbolcunun 3 hurma ve bir bardak sütle oruca başlaması da dikkat çekti.

Benzema'nın Osasuna maçında yine takımın yıldızı olması bekleniyor.

ORUÇ TUTUNCA DAHA İYİ OYNUYORUM DEMİŞTİ

Dünyadaki milyonlarca Müslüman gibi Karim Benzema da birkaç gün önce Ramazan orucuna başladı. Real Madrid'li forvet,orucun performansını etkilemeyeceğini ifade etmişti.

Benzema, Esquire dergisine önemli bir röportaj vermişti.

Real Madrid yıldızı, "Oyunlarıma hiçbir etkisi yok. Ramazan hayatımın bir parçası ve oruç tutmak benim inancımda farz. Benim için çok önemli ve oruç tuttuğumda kendimi iyi hissediyorum." demişti.

34 yaşında olan Benzema, tüm müsabakalarda çıktığı 35 maçta 34 gol ve 13 asistle harika bir sezon geçiriyor.