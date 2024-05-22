İşte kalem kalem yeni ücretler! Mansur Yavaş’tan zam yağmuru

CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş hizmete zamlarla başladı. Mayıs ayı toplantısında meclis çoğunluğunu kullanarak, vatandaştan tahsil edilen ücretlere enflasyonun katbekat üzerinde zamlar yaptırdı. Aile kabristanı defin ücreti 15 Bin TL idi yüzde 300 zam ile 60 Bin TL oldu. Belediyenin kreş ücreti 1.200 TL idi yüzde 130 zam ile 2.750 TL oldu. Şehir içi çalışan minibüsler için otopark ücreti ise 323 TL idi, yüzde 481 zamla 1.878 TL oldu. Hafriyat ücreti 2023 tarifesinde 6.93 TL idi yüzde 246 zam ile 24 TL oldu. Yıkıntı atıklarının tekrar kullanımı ücreti 1.98 TL’den yüzde 809 zamla 18 TL oldu.Yavaş dönemi öncesi vatandaşın 1 TL’ye park ettikleri otoparklarda günlük ücret 150 TL oldu.

ABB mülkiyetinde olup iştiraki olan BELTAŞ AŞ'nin sorumluluğundaki otoparklarda 2024 yılında uygulanacak ücretlerin belirlenmesini içeren komisyon raporu CHP’nin oy çokluğu ile Ankara Büyükşehir Meclisi’nde kabul edildi. ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ise ABB yönetiminin 2019'da iş başına geldiğinde otopark ücretlerinin Ankara'da 1 lira olduğunu hatırlatarak, otopark ücretlerinde yapılan fiyat artışına tepki gösterdi. Mayıs ayı meclisi ile birlikte yapılan zamları tek tek açıkladı.

CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİNİN OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

ABB AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, yapılan zamları açıkladı. “Hafriyat ücreti 2023 tarifesinde 6.93 TL idi son kararla yüzde 246 artış ile 24 liraya çıktı. Aile kabristanı defin ücreti 15 Bin TL idi yüzde 300 artış ile 60 Bin TL’ye çıktı. Şehir içi çalışan minibüsler için otopark ücreti ise 323 TL’den, yüzde 481 artışla 1.878 TL’ye çıktı. Vatandaşlarımızın araçlarını Yavaş öncesi 1 TL’ye park ettikleri otoparklarda günlük ücret 150’TL’ye çıkarıldı. Yıkıntı atıklarının tekrar kullanımı ücreti 1.98 TL’den yüzde 809 artışla 18 liraya çıktı. Ya keşlere yüzde 130 zam yapıldı. Belediyenin kreş ücreti 1.200 TL’den 2.750 liraya çıktı. Hükümetin belirlemiş olduğu yeniden değerleme oranı yüzde 58’dir. 2024 yılı için bu yıl tarifelerde devlet, vergilerde yüzde 58 oranında artış yaptı. Vatandaşlardan tahsis edilen bu ücretlerle ilgili diğer ilçe belediyeleri de özellikle AK Partili belediyelerin tamamı yüzde 58’i geçmeyecek artış yaptı. Ama Mansur Yavaş yönetimi daha fazla zam yapmak istedi geçmiş dönemde biz ret oyu kullandık. Bu artışların fahiş olduğu söyledik. Şimdi meclis çoğunluğu kendilerinde olduğu için bu artışları fazla fazla gerçekleştirdiler. CHP'li üyelerin oyuyla bu artışlar yaşanmış oldu.”

“YÜZDE 250 ORANINDA BİR ARTIŞ”

“Yüzde 250 bir artış oldu hafriyat tarifesinde, 6.93'ten 24 liraya çıkardılar. Bu durum inşaat maliyetlerini arttıracak, konut fiyatlarını arttıracak. Ankara’da hem müteahhitlerin işini zorlaştıracak hem de hafriyat esnafının işini çok zorlaştıracak bir uygulama oldu. Yani bolluk, bereket ve huzur vaat ederek, yönetime gelen Mansur Yavaş' meclis çoğunluğunu aldıktan sonra yapmış olduğu ilk icraatı zam yağmuru oldu. Bugüne kadar bunlar zaten yüksek oranda zam yapmak istiyorlardı. Ancak meclis çoğunluğu bizde olduğu için biz hükümetin belirlemiş olduğu yeniden değerleme oranı düzeyinde artış yapıyorduk. AK Parti'nin yönettiği belediyelerin tamamında aynı artışları da uygun görüyorduk. Ancak şimdi meclis çoğunluğunu alınca bizi dinlemediler, bu zamları yapacağız dediler ve yaptılar. Vatandaş bunun ne zaman farkına varacak, cebinden para çıkmaya başladığı zaman farkına varacak. Çok çok büyük zamlar yapıldı.

“MUSTAFA TUNA DÖNEMİNDE 1 TL İDİ”

“CHP'li Mansur Yavaş göreve geldiğinde, Ankara genelindeki bütün otoparklar, kapalı otoparklar, açık otoparklar hepsi bir 1 TL idi. Mustafa başkanımız döneminde sembolik bir rakam alınıyordu. Bu yönetim bunu ücretsiz yapamadı. Bu yıl 2024 itibariyle tam gün otopark ücreti 150 lira oldu ve diğerlerinde de ciddi bir artış oldu. Biz bunun doğru bir usul ve doğru uygulama olmadığını söyledik, anlattık ama bununla ilgili meclis çoğunluğuna güvenerek yeni tarifeleri geçirdiler. Vatandaştan tahsil edilen ücretlere fahiş oranda zam yaptı. Ankara'ya yapılacak hizmetlerle, icraatlarla beraber, yatırımlarla ilgili tek bir kalem madde gelmedi, bununla ilgili bir görüşme yapılmadı, vatandaşın faydasına olacak bir yatırımla konuşulmadı.”

"ABB'NİN BORÇ YÜKÜ 27 MİLYAR TL’Yİ AŞTI"

"ABB’nin kendi borcu 6 milyar 791 milyon 664 bin TL, ASKİ 3 milyar 170 milyon 995 bin TL, EGO 9 milyar 649 milyon 979 bin TL, belediye şirketleri 8 milyar 62 milyon 437 bin TL ve toplam ABB’nin borcu 27 milyar 675 milyon 77 bin liradır. 2023 sonu itibarıyla Ankara'nın nüfusunun 5 milyon 803 bin 482 kişidir. ABB’nin borcundan dolayı kişi başına düşen borç tutarı 4 bin 768 liradır"

"İLÇE BELEDİYELERİ BORÇLARIYLA KIYASLANAMAZ"

“Keçiören Belediyesi’nin borcu 1 milyar 755 milyon 519 bin TL ve kişi başına düşen borç miktarı bin 901 TL. Mamak Belediyesi’nin borcu ise 1 milyar 113 milyon 867 bin 870 TL ve burada kişi başına düşen borç miktarı bin 661 TL. Sadece borçların açıklanmasıyla doğru bir sonuca ulaşılamaz. ABB’nin kişi başına düşen borcu ilçe belediyelerine göre üç kat daha fazla.”

"BELEDİYE İFLASA SÜRÜKLENİYOR"

"Bugüne kadar beş yıl içerisinde alınan yetkilerle kullanılmayan ve hali hazırda bankalarla görüşmeleri devam eden kredi yetkisi tutarı 29 milyar 648 milyon liradır. Önümüzdeki günlerde bu krediler de borç olarak haneye yazılacaktır. ABB’nin sadece iki ayda aldığı borçlanma yetkisi tutarının 17 milyar 506 milyon liradır."Toplamda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde karşılaşacağı borç yükü 75 milyar liradır. Bu, belediyenin iflasa sürüklendiğinin belgesidir."

YAVAŞ’IN VERDİĞİ SÖZLER HAVA KALDI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı bir konuşmasında, “Ben Ankaralılara şunu vaat ediyorum. Türkiye'nin en zengin ili olacak Ankara ancak en ucuz hizmet veren ve her alanda en ucuz kent olacak” demişti.