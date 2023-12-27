İşte, kadınlarda kilo artışının sebebi

Menopoz yaşının ortalama 49 ila 50 olduğunu belirten Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Burçin Karakuş, 45 yaşından önce görülen menopoza erken menopoz, 40 yaşından önce de prematür menopoz(prematür overyan) yetmezliği olarak adlandırıldığını aktardı.

Erken menopozun yumurtalıkların hormon üretmeyi bırakması ile birlikte östrojenin vücuttan çekilmesine bağlı etkilerle görülmeye başladığını söyleyen Op. Dr. Karakuş, “Vücutta azalan hormonu yerine koymak önemli. Bunun için adet düzensizlikleriyle birlikte görülen ateş basması, yeni gelişen uyku düzensizlikleri, duygu durum değişiklikleri, kemik ağrıları, sık geçirilen idrar yolu enfeksiyonları, vajinal kuruluk, ağrılı cinsel ilişki gibi semptomlar görüldüğünde uzmana danışılmalı” diye konuştu.

“Yavaşlayan metabolizma kilo artışına sebep oluyor”

40 yaşından önce görülen menopozu erken teşhis etmek ve vücutta azalan hormonlarla birlikte oluşabilecek sağlık problemlerinin önüne geçmek için erkenden hormon replasman tedavisine başlanması gerektiğini belirten Op. Dr. Karakuş, “Vücutta azalan hormonu yerine koymak önemli. Bunun için adet düzensizlikleriyle birlikte görülen ateş basması, yeni gelişen uyku düzensizlikleri, duygu durum değişiklikleri, kemik ağrıları, sık geçirilen idrar yolu enfeksiyonları, vajinal kuruluk, ağrılı cinsel ilişki gibi semptomlar görüldüğünde uzmana danışılmalı. Ayrıca bu dönemde vücut metabolizma hızının yavaşlamasıyla kilo artışı da izlenmektedir. Kilo artışının özellikle bel çevresinde yağlanma ile olmasının tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riski ile doğrudan ilişkisi olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Erken menopozda tanı ve tedavinin yanında mamografi ve kemik dansitometri-DEXA (kemik yoğunluğu) gibi tarama testleri de yapılmalı. Hormon replasman tedavisinin yanına D vitamini, kalsiyum, magnezyum gibi takviye edici gıdalar da eklenebilir” dedi.