İşte kadın girişimcilik ruhu

Erzurum'un Çat ilçesinde 5 inekle hayvancılık ve tarıma başlayan 40 yaşındaki Hüsniye Bulut, devlet desteğiyle işlerini geliştirip 40'a çıkardığı büyükbaş hayvanıyla ailesinin geçimini sağlıyor.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi'nde annesi ve kardeşiyle yaşayan Hüsniye Bulut, yıllar önce 5 büyükbaş hayvan ile köyünde tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

Son yıllarda devletten aldığı süt sağım ve ot biçme makineleri, tohum ile tarım ekipmanları desteğiyle üretim ağını genişletip süt ve yağ satarak gelir elde eden Bulut, işiyle hem hayvan varlığı sayısını çoğalttı hem de ailesinin geçimini sağlıyor.

Hüsniye Bulut, 20 yıldır tarım ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Her sabah erkenden kalkıp hayvanları otlatmayla başladığını anlatan Bulut, "5 ineğim vardı şimdi 40 ineğim oldu. Devletten aldığım desteklerle işimi büyüttüm. Hayvanların bakımını yapıyor, otlatmaya götürüyorum, akşam da saman ve otunu veriyoruz. Arta kalan zamanlarda tarla işleriyle meşgul oluyorum." dedi.

Desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım Bakanlığına teşekkür eden Bulut, şöyle devam etti:

"Allah devletimizden razı olsun. Devletimizden buğday, yonca ve ekipman desteği alıyoruz. Devletimiz var olsun. Çok mutluyuz, kadınların çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşması önemli. Bu işler sayesinde aile ve kardeşlerime bakarak onların geçimini sağlıyoruz. Hayvanların sütünü ve yağını satıp para kazanıyoruz. Bütün kadınlara hayvancılık ve tarımla uğraşmalarını tavsiye ederim."

Çat İlçe Tarım Müdür Vekili ve ziraat mühendisi Musa Şimşek de kadınların başarılarına işaret ederek, "Tarımda kadının rolü nedir, deseler kuşkusuz başrolde oldukları söylenebilir. Kadın elinin değdiği tarımda şeffaflık, doğallık, ülkemiz açısından verim vardır. Kadın çiftçilerimiz devletimizin yaptığı desteklemelerden dolayı çok memnun. Tarıma kadın elinin değdiği 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.