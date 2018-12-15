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İşte kabızlığa çare

Kabızlık yaygın bir sorun. Sebepleri çeşitli. Fakat evinde kuru kayısı ve kuru erik bulunduranlar için sorun olmayabilir.

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:22
İşte kabızlığa çare

Neden kabız oluyoruz?

Genel bir tanımla kabızlık büyük abdestin gecikmesi, sert, kuru ve zor bir şekilde gerçekleşmesidir. Çoğunlukla baş ağrısı, sinirlilik, hazımsızlık, nefeste fena koku, karında gerginlik ve şişkinlik gibi belirtilerde verir.

Pek çok sebebi vardır;

• Yetersiz posa ve sıvı alımı

• Fiziksel hareket azlığı

• Gebelik

• Yaşlılık

• İlaçlar (antidepresanlar, antasidler, antihipertansifler…)

• Metabolik hastalıklar (hipotroidizm, hiperkalsemi…) nedenlerin başlıcalarıdır.

Nasıl önleyeceksiniz:

• Günde en az 2 litre su ve diğer sıvıları için. Sıvı, büyük abdestin yumuşak kalmasına, hacim oluşturmasına yardımcı olur ve atımı kolaylaştırır.

• Kuru baklagiller, tam tahıllar ve ekmek, sebzeler ve meyveler gibi posadan zengin besinleri bol miktarda tüketin.

• Atıklar kalın barsağınızda uzun zaman kalırsa dışarı çıkma daha güçtür. Vücut, suyu atmaya devam eder, böylece güçleşir.

• Fiziksel açıdan aktifliğinizi sürdürün ve yeterince dinlenin. Günlük 45 dakikalık yürüyüşlerin çok faydası olacaktır.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:35
  1. Kabızlık nedir?
  2. kabızlığa çare

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