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İşte Josef de Souza'nın yeni adresi! Sürpriz takım

Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza'nın Brezilya takımlarından Vasco da Gama'ya kiralık olarak gideceği belirtildi.

01 Mart 2019 Cuma 02:55
İşte Josef de Souza'nın yeni adresi! Sürpriz takım

Fenerbahçe'den sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza, henüz yeni takımında 1 yılı bile doldurmamasına rağmen ayrılıyor.

Suudi Arabistan ekibinde geçtiğimiz ay yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Brezilyalı oyuncu, sonrasında eski kulübü Vasco da Gama'ya kiralık olarak transfer olacağını söyledi.

"Vasco bana kapılarını açtı''

Rehabilitasyon dönemini Brezilya'da geçirmek istediğini belirten Josef, "Benim hedefim Brezilya'da olmak ve iyi bildiğim, kaliteli imkanlara sahip bir takımda oynamak. Vasco bana kapılarını açtı ve Al Ahli de benim isteğimi anlayarak bir anlaşmaya varmaya hazır. Önümüzdeki günlerde idmanlara başlayacağım. Hala bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum, belki de 30 gün sürecek. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Öte yandan Brezilya ekibinin Josef'i kiralama bedeli ödemeden sezon sonuna kadar kadrosuna katacağı da belirtildi.

30 yaşındaki oyuncu Arabistan'da 16 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 02:55
  1. Josef de Souza
  2. Vasco da Gama
  3. Brezilya
  4. Fenerbahçe
  5. Al Ahli

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