İşte İstanbul seçim sonuçları! Tarihi 23 Haziran İstanbul seçiminin sonuçları gelmeye başladı. Birinci ve ikinci sıradaki adayların başa baş gittiği seçimlerde, oy oranlarının birbirine yakınlığı dikkat çekti.

yeniakit.com.tr 31 Mart Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri’ne gölge düşüren şaibenin ardından yenilenen İstanbul seçiminde, sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı. İlçelere göre birinci olan adayla ikinci sırada götüren aday arasındaki oy oranının az olduğu dikkat çekerken, iki partinin adayı ve bağımsızların etkisiz olduğu gözlerden kaçmadı. Gelen ilk sonuçlara göre; Eyüpsultan: Eyüpsultan’dan gelen ilk sonuçlara göre önde olan aday yüzde 50 civarında seçimi götürüyor. İkinci adaysa yüzde 47 civarında görünüyor. Üsküdar: Üsküdar’da birinci aday yüzde 48’lerde görünürken, ikinci aday yüzde 45 görünüyor. Sultanbeyli: Sultanbeyli’de birinci giden aday yüzde 59 iken ikinci aday yüzde 16 görünüyor. Sultangazi: Birinci aday yüzde 58 iken ikinci aday yüzde 29 oranında görünüyor. Beykoz: Beykoz’da seçimi önde götüren İBB Başkan adayı yüzde 49 oranında seyrediyor. İkinci adaysa yüzde 35’te görünüyor. Çatalca: Çatalca’da seçimi ön sırada götüren aday yüzde 51 olarak görünürken ikinci adayın yüzde 46 oranında olduğu görüldü. Gaziosmanpaşa: Gaziosmanpaşa’da birinci aday yüzde 52 iken, ikindi aday yüzde 33... Şile: Şile’de önde görünen İBB Başkan adayı yüzde 54 iken ikinci sıradaki aday yüzde 35 görünüyor. Zeytinburnu: Zeytinburnu’nda birinci aday yüzde 50, ikinci aday yüzde 45... Avcılar: Avcılar’da seçimi ön sırada götüren aday yüzde 52 iken, ikinci aday yüzde 45’lerde görünüyor. Güngören: Birinci aday yüzde 53 iken ikinci aday yüzde 37’lerde görünüyor. Kadıköy: Kadıköy’de birinci aday ile ikinci aday arasında büyük bir fark olduğu görüldü. Kadıköy’de birinci aday yüzde 59’da görülürken, ikinci sıradaki aday yüzde 35’lerde seyrediyor... Bahçelievler: Bahçelievler’de birinci aday yüzde 49 iken, ikinci aday yüzde 45 civarında görünüyor. Esenyurt: Esenyurt’ta birinci aday yüzde 51 iken, ikinci adayın seçimi yüzde 45’lerde götürdüğü görüldü. Güncelleniyor......

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