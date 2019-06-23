0553 313 94 23

İşte İstanbul seçim sonuçları!

Tarihi 23 Haziran İstanbul seçiminin sonuçları gelmeye başladı. Birinci ve ikinci sıradaki adayların başa baş gittiği seçimlerde, oy oranlarının birbirine yakınlığı dikkat çekti.

23 Haziran 2019 Pazar 17:43
İşte İstanbul seçim sonuçları!

 yeniakit.com.tr  31 Mart Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri’ne gölge düşüren şaibenin ardından yenilenen İstanbul seçiminde, sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.  İlçelere göre birinci olan adayla ikinci sırada götüren aday arasındaki oy oranının az olduğu dikkat çekerken, iki partinin adayı ve bağımsızların etkisiz olduğu gözlerden kaçmadı.

Gelen ilk sonuçlara göre;

Eyüpsultan: Eyüpsultan’dan gelen ilk sonuçlara göre önde olan aday yüzde 50 civarında seçimi götürüyor. İkinci adaysa yüzde 47 civarında görünüyor.

Üsküdar: Üsküdar’da birinci aday yüzde 48’lerde görünürken, ikinci aday yüzde 45 görünüyor.

Sultanbeyli: Sultanbeyli’de birinci giden aday yüzde 59 iken ikinci aday yüzde 16 görünüyor.

Sultangazi: Birinci aday yüzde 58 iken ikinci aday yüzde 29 oranında görünüyor.

Beykoz: Beykoz’da seçimi önde götüren İBB Başkan adayı yüzde 49 oranında seyrediyor. İkinci adaysa yüzde 35’te görünüyor.

Çatalca: Çatalca’da seçimi ön sırada götüren aday yüzde 51 olarak görünürken ikinci adayın yüzde 46 oranında olduğu görüldü.

Gaziosmanpaşa: Gaziosmanpaşa’da birinci aday yüzde 52 iken, ikindi aday yüzde 33...

Şile: Şile’de önde görünen İBB Başkan adayı yüzde 54 iken ikinci sıradaki aday yüzde 35 görünüyor.

Zeytinburnu: Zeytinburnu’nda birinci aday yüzde 50, ikinci aday yüzde 45...

Avcılar: Avcılar’da seçimi ön sırada götüren aday yüzde 52 iken, ikinci aday yüzde 45’lerde görünüyor.

Güngören: Birinci aday yüzde 53 iken ikinci aday yüzde 37’lerde görünüyor.

Kadıköy: Kadıköy’de birinci aday ile ikinci aday arasında büyük bir fark olduğu görüldü. Kadıköy’de birinci aday yüzde 59’da görülürken, ikinci sıradaki aday yüzde 35’lerde seyrediyor...

Bahçelievler: Bahçelievler’de birinci aday yüzde 49 iken, ikinci aday yüzde 45 civarında görünüyor.

Esenyurt: Esenyurt’ta birinci aday yüzde 51 iken, ikinci adayın seçimi yüzde 45’lerde götürdüğü görüldü.

Güncelleniyor......

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:43
  1. İstanbul
  2. istanbul seçim sonuçları
  3. Eyüpsultan seçim sonucu
  4. Üsküdar seçim sonucu
  5. Sultanbeyli seçim sonucu
  6. Sultangazi seçim sonucu
  7. Beykoz seçim sonucu
  8. Çatalca seçim sonucu
  9. Gaziosmanpaşa seçim sonucu
  10. Şile seçim sonucu
  11. Zeytinburnu seçim sonucu
  12. Avcılar seçim sonucu
  13. Güngören seçim sonucu
  14. Kadıköy seçim sonucu
  15. Bahçelievler seçim sonucu
  16. Esenyurt seçim sonucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 3 yaralı
    1. Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 3..
    2. Sandığa giderken hayatını kaybetti
    3. Hindistan'da dini etkinlikte çadır..
    4. Hücre evlerinde enselenen 9 FETÖ'cü..
    5. Altınordu Cengiz Ünder’i takibe aldı!
    6. Anadolu Ajansı saat verdi!
    7. İran'dan İngiltere'ye flaş 'karar..
    8. Terme'deki selin yaraları sarılıyor
    9. Binali Yıldırım, AK Parti İl..
    10. Hamilton Fransa’da kazandı
    11. Binali Yıldırım AK Parti binasında
    12. Sayın abonelerimiz, İstanbul..
    13. Kadın tenisinin yeni bir numarası Barty
    14. Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin..
    15. Kafasına tuğla düşen çocuk ağır..
    16. Canan Kaftancıoğlu ortaya çıktı!
    17. Osmanlı Turan Ocakları Şehitkamil İlçe..
    18. Kağızman’da PKK kaçırdıkları çobanı..
    19. Akçakale Eğitim-Bir-Sen " ilçede..
    20. MHP'den flaş seçim açıklaması!
    21. İran’dan ABD’nin yaptırım kararına..
    22. Kafasına tuğla düşen çocuk ağır..
    23. Beylikdüzü seçim sonuçları 2019 |..
    24. Burhan Kuzu'dan kritik uyarı: Bu defa..
    25. CHP taşkınlığa erken başladı! “İçkini..
    26. İran Dışişlerinden ABD’nin yeni..
    27. Gelendost’ta 2.Kemer Yörük - Türkmen..
    28. Suruç'ta 4 PKK'lı terörist yakalandı
    29. Beykoz seçim sonuçları 2019 | İstanbul..
    30. Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?