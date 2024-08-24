İşte İsrail’de ‘brifing’ alan Türk gazeteciler! Tüh, yazıklar olsun size

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, Batı medyasının İsrail’in Gazze’deki eylemlerini perdelemek için nasıl kullanıldığını ortaya koydu. Korkmaz, İsrail’in Amerikalı ve İngiliz gazetecileri brifinglerle yönlendirdiğini ve bu gazetecilerin İsrail’in lehine yazılar yazdığını ifade etti. Gazetecilerin, İsrail’in psikolojik harp operasyonlarında kullanıldığını belirten Korkmaz, bu durumun Batı medyasının sistematik bir manipülasyon aracı olduğunu vurguladı. Türkiye’den de bazı gazetecilerin bu tür brifinglere katıldığını hatırlatan Korkmaz, özetle şunları kaydetti:

"Batı Medyası, İsrail terör devletinin her daim kullanışlı aparatıdır.

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Aralarında Newsweek, Spectator ve Sunday Express muhabirlerinin de bulunduğu bir grup gazetecinin, Haziran ayında İsrail’e götürüldüğü birkaç gün önce ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Amerikalı ve İngiliz gazeteciler; Gazze’deki soykırımda yer alan askerler, eski Mossad Şefi, Netanyahu’nun bir bakanı ve Lahey’de İsrail’i savunan bir avukatla görüştürüldü.

Yaklaşık iki düzine gazeteci, bir Filistinli ile dahi görüştürülmedi.

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İngiliz muhalif site Declassified’ın haberine göre, geziyi Avrupa İsrail Basın Derneği (EIPA) ile Amerika Ortadoğu Basın Derneği düzenledi.

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İsrail’deki derin brifingin ardından geziye katılan “iliştirilmiş” gazeteciler, medyalarında Siyonist devletin yönlendirdiği şekilde yazılar yayınladılar.

Yani, soykırımı perdelemek için “Psikolojik Harp” harekâtında sahne aldılar!

SİSTEMLİ BRİFİNGLER

Siyonist terör devletinin muhtelif ülkelerden gazetecileri “kafalamak” ve de “kullanmak” için ağırlaması, sistematik bir organizasyondur.

Mesela…

2010 yılının ilk günlerinde İngiliz Channel 4 televizyonunda yayınlanan bir belgeselde…

“İsrail lobisinin kimi İngiliz gazetecileri tüm masraflarını karşılamak suretiyle ağırladığı ve geziden sonra bu gazetecilerin İsrail’in lehine yazılar yazdığı” anlatılıyordu.

TÜRKİYE’DEN DAVET EDİLENLER

Bu vesileyle…

Yakın yıllarda, İsrail’in Türkiye’den bazı gazetecileri de düzenledikleri gezilerde ağırlayıp Siyonist tezlerle “doldurduklarını” ve ardından o iliştirilmiş gazetecilerin “İsrail’in Çanak Anteni” olarak yayın yaptıklarını hatırlıyoruz.

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Bu sözde gazetecilerden biri de Oray Eğin’di.

Brifingi aldıktan sonra Türkiye’ye dönüşte “İsrail ile aramızı kim bozuyor?” yollu bir yazı fışkırtmıştı!

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Bir başkası Ipeck Yezdany idi: Hürriyet’te iken, o dönemde İsrail’in İstanbul Başkonsolosu sıfatını taşıyan Shai Cohen ile röportaj yapmıştı.

Söyleşinin başlığı, kamuoyunu narkozlama gayretinin bir nevi başyapıtı gibiydi!

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Şöyle diyordu, Siyonist Madrabaz Cohen:

“Kürt devleti konusunda, İsrail bir taraf değil!

(Hürriyet, 11 Eylül 2017)"