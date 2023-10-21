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Dünya İşte işgalcilerin sivillere attığı o devasa bomba! Patlamamış halde bulundu
Dünya

İşte işgalcilerin sivillere attığı o devasa bomba! Patlamamış halde bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-21 14:14:00 -
İşte işgalcilerin sivillere attığı o devasa bomba! Patlamamış halde bulundu

Siyonistlerin Gazze şeridine yönelik insanlık dışı saldırılarında kullandığı bombalardan bazıları patlamadı. 1 ton civarında bir ağırlığa sahip olan o bombalar görüntülendi.

Siyonistlerin Gazze şeridine yönelik insanlık dışı saldırılarında kullandığı bombalardan bazıları patlamadı. 1 ton civarında bir ağırlığa sahip olan o bombalar görüntülendi.

Yıllardır siyonist saldırılarına göğüs geren Gazze, tam 2 haftadır aralıksız bombalanıyor. Dünya kamuoyunun sessiz kaldığı ve görmezden geldiği saldırılarda siyonist rejim, Filistinli sivillerin üzerine 1 tonluk bombaları yağdırıyor.

PATLAMAMIŞ HALDE BULUNDU

siyonist rejim savaş uçakları tarafından sivil yerleşim yerlerine bırakılan bombalardan bazıları ise patlamadı.

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