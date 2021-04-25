İşte İP'li Akşener'in desteklediği Boğaziçili alçaklar: 'Ermeni soykırımı' küstahlığında direttiler!

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CHP, HDP, İP ve DHKP-C ile diğer yasa dışı örgütlerin desteğini alıp, öğrenciliği bırakarak provokatörlüğe soyunan Boğaziçililer, dün paylaştıkları skandal 'Ermeni soykırımı' mesajında, "Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye’nin yıkımı demektir. 1915 Ermeni Soykırımı’nın 106’ıncı yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor, onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Haddi aşmakta da direndiler

Ermeni lobisi ağzı ile mesaj paylaşıp, toplumun sinir uçları ile oynayan hadsizler, bugün paylaştıkları mesajla, ölüm tehdidi aldıklarını öne sürerek, "Ermeni Soykırımı ile ilgili attığımız tweete gelen yorumlar ve ölüm tehditlerine varan nefret söylemleri, ne yazık ki Hrant Dink ve halklar arasında barışı savunan herkesin arzuladığı diyalog ortamından çok uzakta olduğumuzu bir kez daha yüzümüze çarpıyor." dediler.

'Biz direnişin tek temsilcisi değiliz'

Boğaziçi provokatörleri, kendilerine gelen tepkilere, "Biz hiçbir zaman Boğaziçi direnişinin tek temsilcisi olduğumuzu iddia etmedik; doğru bildiklerimizi söylemekten 'direnişe zarar verecek' kaygısıyla geri durmadık. Bunu yaparken, ezilenlerin birleşik mücadelesini kendi yerel çıkarlarımızın üstünde tutmaya çabaladık." diye cevap verdi.

Üstü kapalı şekilde mesajlarını yinelediler!

Kullandıkları hadsiz 'Ermeni soykırımı' ifadesini üstü kapalı şekilde yineleyen öğrenci görünümlü provokatörler, şöyle devam etti:

"Eğer 106 yıl önce bu topraklarda yaşanan katliamlarla yüzleşmek, Türk ve Ermeni emekçilerinin ortak bir gelecek tahayyül etmesine biraz olsun katkı sağlayacaksa varsın Boğaziçi direnişimiz 'zarar' görsün."

Meral Akşener: Bu genç arkadaşlarıma aramıza hoş geldiniz demek istiyorum

İP Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben bu genç arkadaşlarıma, bu terörist kulübe, aramıza hoş geldiniz demek istiyorum." ifadeleri ile Boğaziçi'nin provokatörlerine destek vermişti.