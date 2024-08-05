İşte Instagram’ın gizlenen Türkiye pastası
Yazar Said Ercan, Türkiye’ye ayar çekmeye kalkışan siyonist Meta’nın şirketlerinden biri olan Instagram'ın gizlenen Türkiye pastasını paylaştı.
RECEP YEŞİL
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Amerikalı Instagram'a erişim engeli getirildi.
Yazar Said Ercan, Türkiye’ye ayar çekmeye kalkışan siyonist Meta’nın şirketlerinden sosyal medya platformunun gizlenen Türkiye pastasını paylaştı.
Günlük zarar 10 milyon dolar
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ercan, dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:
İnstagram kapalı kaldığı her gün için Türkiye’den yaklaşık 10 milyon dolar (335 milyon TL) zarar ediyor. Türkiye’den kazandığı reklam gelirlerinden vazgeçmek zorunda kalan Meta Şirketi, Türkiye ile katalog suçlar konusunda anlaşmazsa İnstagram Türkiye pazarını tamamen kaybetmek riski ile karşı karşıya.
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Türkiye’de 60 milyon İnstagram kullanıcısı bulunuyor. Aylık ortalama 32 saat kullanım zamanı ile Türkiye dünyada 1. sırada yer alıyor.