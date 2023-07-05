İşte İmamoğlu’nun en büyük icraatı! Anca bu halta yarardın zaten

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, İBB iştirak şirketi Hamidiye A.Ş. tarafından satılan ve 121 yıllık geçmişi bulunan su markası “Hamidiye”nin adını “HMD” olarak değiştiren Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu. İstanbul'u susuz günler beklerken belediye başkanı olarak önlemler almak, yeni projeleri hayata geçirmek, bu konuda ses vermek dururken, Hamidiye'nin sesli harflerini susturan İmamoğlu’na tepki gösteren Aytuğ, “İmamoğlu’nun en büyük icraatı (!)” başlıklı ironik yazısında şunları kaydetti:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine kendisinden "bekleneni" yaptı ve mesaisini fuzuli bir iş için harcadı. İmamoğlu, Abdülhamid tarafından 1902 yılında hayır olsun diye açılan Hamidiye Suları'nın ismini HMD olarak değiştirdi. Muhtemelen, kendisini sıkça kulisinde ağırlayıp, "bağlılığını" bildiren CMYLMZ'dan etkilendi...

İstanbul'u susuz günler beklerken belediye başkanı olarak önlemler almak, yeni projeleri hayata geçirmek, bu konuda ses vermek dururken, Hamidiye'nin sesli harflerini susturan İmamoğlu'na en büyük tepki ise Abdülhamid'in torunu Mehmed Orhan Osmanoğlu'ndan geldi. Şehzade, sosyal medyadan şöyle bir paylaşımda bulundu:

"1902 yılında dedem Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından İstanbul'un temiz içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere şahsi servetinden harcama yaparak hayata geçirmiş olduğu, kendi ismi ile anılan 'Hamidiye' sularının ismi HMD olarak İBB tarafından değiştirilmiştir. Bu yapılan, ecdadımızın aziz hatırasına saygısızlıktır. Dedem Sultan 2. Abdulhamid Han'ı İngiliz sevmez, Fransız sevmez, Alman sevmez, Papa sevmez, Yahudi sevmez... Bunları anladık da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden sevmez onu anlamadık. Ecdadımıza yapılan saygısızlığı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz..."

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Ne diyeyim? Sudan sebeplerle tarihimize saldırmak en çok da bu düşünce yapısına yakışırdı zaten…”