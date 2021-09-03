İşte İmamoğlu işbilmezliği! Vatandaşlar ölümden döndü

İETT otobüsleri ve Metrobüsler İstanbullunun gündeminden düşmüyor. Son günlerde çok sık arıza yapmaya başlayan ve klimaları bile çalışmayan araçlar vatandaşlara büyük çile yaşatıyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevi devraldığında İETT, Avrupa’nın en genç otobüs filosuna sahipti. Ancak İmamoğlu, 2.5 yıllık görev süresi boyunca İETT için 1 otobüs alımı dahi gerçekleştirmedi. Bakım-onarım ihalesinin de İmamoğlu seçildikten sonra kurulan ve CHP’li Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verilmesi İETT’ye vurulan son darbe oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Tarabya Bayırı'nda 34 TP 6177 plakalı otobüsün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Alevleri gören sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

Otobüste bulunan yangın söndürücü tüp ile alevlere müdahale edildi, facianın önüne geçildi. Görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.