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İşte il il bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da saat 06.01, İstanbul'da 06.13, İzmir'de 06.27, Çanakkale'de 06.26 ve Iğdır'da 05.16'da kılınacak. İşte il il bayram namazı saatleri...

04 Haziran 2019 Salı 01:33
İşte il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 05.58,

Adıyaman: 05.44,

Afyonkarahisar: 06.13,

Ağrı: 05.20,

Aksaray: 06.00,

Amasya: 05.47,

Ankara: 06.01,

Antalya: 06.16,

Ardahan: 05.18,

Artvin: 05.22,

Aydın: 06.26,

Balıkesir: 06.21,

Bartın: 05.58,

Batman: 05.32,

Bayburt: 05.30,

Bilecik: 06.12,

Bingöl: 05.33,

Bitlis: 05.27,

Bolu: 06.04,

Burdur: 06.16,

Bursa: 06.15,

Çanakkale: 06.26,

Çankırı: 05.56,

Çorum: 05.51,

Denizli: 06.21,

Diyarbakır: 05.36,

Düzce: 06.05,

Edirne: 06.21,

Elazığ: 05.38,

Erzincan: 05.35,

Erzurum: 05.27,

Eskişehir: 06.10,

Gaziantep: 05.49,

Giresun: 05.36,

Gümüşhane: 05.33,

Hakkari: 05.23,

Hatay: 05.56,

Iğdır: 05.16,

Isparta: 06.15,

İstanbul: 06.13,

İzmir: 06.27,

Kahramanmaraş: 05.50,

Karabük: 05.58,

Karaman: 06.06,

Kars: 05.18,

Kastamonu: 05.53,

Kayseri: 05.53,

Kırıkkale: 05.58,

Kırklareli: 06.19,

Kırşehir: 05.57,

Kilis: 05.51,

Kocaeli: 06.10,

Konya: 06.07,

Kütahya: 06.13,

Malatya: 05.43,

Manisa: 06.25,

Mardin: 05.35,

Mersin: 06.01,

Muğla: 06.25,

Muş: 05.29,

Nevşehir: 05.56,

Niğde: 05.58,

Ordu: 05.38,

Osmaniye: 05.54,

Rize: 05.27,

Sakarya: 06.08,

Samsun: 05.43,

Siirt: 05.29,

Sinop: 05.46,

Sivas: 05.44,

Şanlıurfa: 05.43,

Şırnak: 05.28,

Tekirdağ: 06.19,

Tokat: 05.45,

Trabzon: 05.31,

Tunceli: 05.36,

Uşak: 06.17,

Van: 05.22,

Yalova: 06.13,

Yozgat: 05.53,

Zonguldak: 06.01."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.09, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.40, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.38, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.48'de eda edilecek.

 

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 01:33
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Yalova
  6. Iğdır
  7. Ardahan
  8. Bartın
  9. Şırnak
  10. Batman
  11. Kırıkkale
  12. Karaman
  13. Bayburt
  14. Aksaray
  15. Zonguldak
  16. Yozgat
  17. Van
  18. Uşak
  19. Şanlıurfa
  20. Tunceli
  21. Trabzon
  22. Tokat
  23. Tekirdağ
  24. Sivas
  25. Sinop
  26. Siirt
  27. Samsun
  28. Sakarya
  29. Rize
  30. Ordu
  31. Niğde
  32. Nevşehir
  33. Muş
  34. Muğla
  35. Mardin
  36. Kahramanmaraş
  37. Manisa
  38. Malatya
  39. Kütahya
  40. Konya
  41. Kocaeli
  42. Kırşehir
  43. Kırklareli
  44. Kayseri
  45. Kastamonu
  46. Kars
  47. İzmir
  48. Mersin
  49. Isparta
  50. Hatay
  51. Hakkari
  52. Gümüşhane
  53. Giresun
  54. Gaziantep
  55. Eskişehir
  56. Erzurum
  57. Erzincan
  58. Elazığ
  59. Edirne
  60. Diyarbakır
  61. Denizli
  62. Çorum
  63. Çankırı
  64. Çanakkale
  65. Bursa
  66. Burdur
  67. Bolu
  68. Bitlis
  69. Bingöl
  70. Bilecik
  71. Balıkesir
  72. Aydın
  73. Artvin
  74. Antalya
  75. Ankara
  76. Amasya
  77. Ağrı
  78. Afyon
  79. Adıyaman
  80. Adana
  81. İstanbul
  82. Ramazan Bayramı
  83. Namaz
  84. GÜNCEL Haberleri

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