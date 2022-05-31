İşte İHA'nın kadrajından Gezi kalkışması!

Gezi davasında verilen hapis cezaları, muhalefet tarafından eleştirilmeye devam ederken, İhlas Haber Ajansı Gezi kalkışmasında yapılan ihaneti hatırlattı.

İHA, kendi kadrajından derlediği görüntüleri, şöyle anons etti:

Gezi olayları Türkiye’nin tarihine damga vuran adeta kara bir leke. Bir ağaç bahane edilerek başlatılan olaylar kısa sürede tüm Türkiye’ye yayıldı. O kara günlerde yaşananlar İhlas Haber Ajansı (İHA)'nın objektiflerinden dünyaya ve Türkiye'ye böyle yansıdı.