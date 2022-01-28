İşte İbn-i Sina'nın kuru öksürük reçetesi
Kuru öksürük kış günlerinde en sık görülen sağlık sorunu. Gece uyutmayan gündüz yoran kuru öksürük için balı bir de böyle deneyin Kaynak: İbn-i Sina'nın kuru öksürük reçetesi
İbn-i Sina'nın El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinden kuru öksürüğün reçetesini çıkardık.
İşte kuru öksürüğe 2 reçete...
1. Keten tohumu ve bal
Kavrulmuş keten tohumu bal ile yoğrulur ve gerektiğinde kullanılır.
2. Üzüm suyu karışımı
Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, hatmi tohumu, ebe gümeci tohumu, zamk ve kitre zamkı, nişasta, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse ve kuru üzüm ile pişirildikten sonra üzerine kaynatılmış üzüm suyu dökülerek bir karışım hazırlanır.