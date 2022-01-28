  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pitbull saldırısında ölümden dönmüştü... Minik Asiye'den sevindiren haber

Az önce dünyaya ilan edildi: Dolar yasaklanırsa bunu kullanacağız

İstanbul'da CHP'li belediyeden uluslararası fuara zabıta baskını! Yabancı ziyaretçileri tedirgin ettiler

Türkiye'den müthiş hamle! Yunanistan için artık imkansız

İmamoğlu'nun yemek yediği büyükelçiyle ilgili bomba iddia!

NATO'dan tehdit: Çatışmaya da hazırız

Altın için bu habere dikkat! Haluk Özdil paylaştı: Küreselciler ilk kez mesajı verdi, altın fiyatları...

Yunan spikerden dikkat çeken sözler: Bizim Rafale uçaklarımıza rakip olabilirler

Fransız Bakan'dan şok açıklamalar: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riski var!

Marketteki fiyatların düşeceği tarih belli oldu! AK Partili isim açıkladı
Sağlık İşte İbn-i Sina'nın kuru öksürük reçetesi
Sağlık

İşte İbn-i Sina'nın kuru öksürük reçetesi

Kuru öksürük kış günlerinde en sık görülen sağlık sorunu. Gece uyutmayan gündüz yoran kuru öksürük için balı bir de böyle deneyin Kaynak: İbn-i Sina'nın kuru öksürük reçetesi

Yeniakit Publisher
2022-01-28 23:32:00 -
İşte İbn-i Sina'nın kuru öksürük reçetesi

İbn-i Sina'nın El-Kanun Fi't Tıbb adlı eserinden kuru öksürüğün reçetesini çıkardık.

İşte kuru öksürüğe 2 reçete...

1. Keten tohumu ve bal

Kavrulmuş keten tohumu bal ile yoğrulur ve gerektiğinde kullanılır.

2. Üzüm suyu karışımı

Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, hatmi tohumu, ebe gümeci tohumu, zamk ve kitre zamkı, nişasta, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse ve kuru üzüm ile pişirildikten sonra üzerine kaynatılmış üzüm suyu dökülerek bir karışım hazırlanır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay