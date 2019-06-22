İşte HDP sevici gazetecilerin övdüğü parti: Hepsi kahpece açıklamalarla örgüt sevdalarını anlattı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye olan çağrısıyla başlayan tartışmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan nefretleri gözlerini kör eden Fatih Altaylı ve Fatih Portakal gibi bazı gazeteciler, HDP seviciliğine soyundular. Yabancı sermaye FOX'un sunucusu Portakal, "Eğer HDP Apo'nun çağrısına uymazsa PKK vesayetinden kurtulur." dedi. Peki PKK sevici HDP'nin örgüt vesayetinden kurtulması bu kadar kolay olacak mı?

HDP'li terör sevicilerin bazı söylemleri;

Tutuklu Eş Başkan Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş, HDP'nin kuruluş sürecinde Türkiye partisi olacaklarını söylemişti. Ancak 7 Haziran seçimleri sonrasında bu söylemler yerini bölücü ifadelere bıraktı. Bugün örgüt seviciliği sebebi ile cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, bebek katili PKK elebaşısı Öcalan için şu aşağılık ifadeleri kullanıyordu:

"Buna alışsanız iyi edersiniz. Çüğnkü daha Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini."

Kamuoyunda uzun süre tartışılan konuşmalardan birisi de diğer eş başkan Figen Yüksekdağ'a aitti. Yüksekdağ, örgüt ile olan bağlarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Biz sırtımızı PYD'ye, YPG'ye, YPJ'ye yaslıyoruz."

HDP'nin tutruklu vekillerinden Abdullah Zeydan da Türkiye'ye küstahca bir tehditte bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimse PKK'nın gücünü sınamasın. Eğer isterse PKK, sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle."

Ve varis Eş Başkanlar Pervin Buldan ile Sezai Temelli..

Buldan, HDP'nin kongresinde terörist başı Öcalan'a sevgi sözcükleri ile hitap ederken, "Sayın Öcalan İmralı'da 5 yıldır tecrit altında." diyordu.

Yahudi sevici olduğu ortaya çıkan Sezai Temelli, Mardin'de yaptığı bir konuşmada, "Bugün Türkiye'nin en bereketli toprakları burası. Buralar vadedilmiş topraklar. Musa bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Geldiler bu toprakları da kuruttular." demişti.

Varis Eş Başkan Sezai Temelli, 31 Mart öncesindeki açıklamasında, "Kürdistan'ı biz kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz." diyerek bir skandala daha imza atmıştı. Yine aynı Temelli, Muş'ta yaptığı bir konuşmasında bebek katili A po'ya selam göndermişti.

Yapılan tüm bu kahpe açıklamalara rağmen, gazeteci olduğunu iddia eden Fatih Portakal'ın "HDP, Apo'yu dinlemezse PKK vesayeti üstünden kalkabilir." demesi akıllara durgunluk verdi.