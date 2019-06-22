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İşte HDP sevici gazetecilerin övdüğü parti: Hepsi kahpece açıklamalarla örgüt sevdalarını anlattı

Bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile başlayan tartışmalarda bazı gazeteciler HDP seviciliği yaptı. İşte, özellikle yabancı sermayeli FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın, "Eğer Öcalan'ın çağrısına uymazlarsa PKK vesayetinden kurtulurlar." dediği HDP'nin dünden bugüne örgütle olan kan bağı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:18

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye olan çağrısıyla başlayan tartışmalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan nefretleri gözlerini kör eden Fatih Altaylı ve Fatih Portakal gibi bazı gazeteciler, HDP seviciliğine soyundular. Yabancı sermaye FOX'un sunucusu Portakal, "Eğer HDP Apo'nun çağrısına uymazsa PKK vesayetinden kurtulur." dedi. Peki PKK sevici HDP'nin örgüt vesayetinden kurtulması bu kadar kolay olacak mı?

HDP'li terör sevicilerin bazı söylemleri;

Tutuklu Eş Başkan Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş, HDP'nin kuruluş sürecinde Türkiye partisi olacaklarını söylemişti. Ancak 7 Haziran seçimleri sonrasında bu söylemler yerini bölücü ifadelere bıraktı. Bugün örgüt seviciliği sebebi ile cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş, bebek katili PKK elebaşısı Öcalan için şu aşağılık ifadeleri kullanıyordu:

"Buna alışsanız iyi edersiniz. Çüğnkü daha Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini."

Figen Yüksekdağ

Kamuoyunda uzun süre tartışılan konuşmalardan birisi de diğer eş başkan Figen Yüksekdağ'a aitti. Yüksekdağ, örgüt ile olan bağlarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Biz sırtımızı PYD'ye, YPG'ye, YPJ'ye yaslıyoruz."

HDP'nin tutruklu vekillerinden Abdullah Zeydan da Türkiye'ye küstahca bir tehditte bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimse PKK'nın gücünü sınamasın. Eğer isterse PKK, sizi tükürüğüyle boğar tükürüğüyle."

Ve varis Eş Başkanlar Pervin Buldan ile Sezai Temelli..

Buldan, HDP'nin kongresinde terörist başı Öcalan'a sevgi sözcükleri ile hitap ederken, "Sayın Öcalan İmralı'da 5 yıldır tecrit altında." diyordu.

Yahudi sevici olduğu ortaya çıkan Sezai Temelli, Mardin'de yaptığı bir konuşmada, "Bugün Türkiye'nin en bereketli toprakları burası. Buralar vadedilmiş topraklar. Musa bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Geldiler bu toprakları da kuruttular." demişti.

Varis Eş Başkan Sezai Temelli, 31 Mart öncesindeki açıklamasında, "Kürdistan'ı biz kazanacağız, batıda da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz." diyerek bir skandala daha imza atmıştı. Yine aynı Temelli, Muş'ta yaptığı bir konuşmasında bebek katili A po'ya selam göndermişti.

Yapılan tüm bu kahpe açıklamalara rağmen, gazeteci olduğunu iddia eden Fatih Portakal'ın "HDP, Apo'yu dinlemezse PKK vesayeti üstünden kalkabilir." demesi akıllara durgunluk verdi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
  1. Muş
  2. Mardin
  3. Selahattin Demirtaş
  4. Figen Yüksekdağ
  5. Sezai Temelli
  6. Fatih Portakal
  7. Fatih Altaylı

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  • Bunlara, cocuk tecavuzculeri" deyin lutfenBunlara, cocuk tecavuzculeri" deyin lutfen1 sa önce
    Pkk/hdp/ypg kucuk yastaki cocuklari daga kaciran tecavuz eden cocuk tecavuzculeri. Esrar tacirleri. Suriyede ekinleri yakan kafir bunlar. Bunlara gercek isimleri: cocuk tecavuzculeri, esrar tacirikeri" deyin lufen. Pkk, Ekrem'i neden destekliyor? Cunki ekrem kazanirsa daga daha cok kacirabilecek, daha cok esarar ekebilecek.
  • ahmetahmet1 sa önce
    yerli-milli-kisilikli demokrasi yanlisi olanlar ile ABD/ISRAIL/NATO ya bagimlilik yanlilari aciga cikmaya devam ediyor... finike-Wasington portakali gibi
  • Alkan Alkan 1 sa önce
    BU AZILI TERÖRISTLER ILE AZILI BU GAZETECI TERÖRISTLER IÇIN TC CEZA KANUNU NIYE ISLETILEMIYOR TERÖRISTLERI ÖVMEK YARDIMCI VE YATAKLIK YAPAN TERÖRISTLER IÇIN BU YASAYI NIYE UYGULANMIYOR YOKSA BU YASA MECLISTEN ÇIKARTILIRKEN LAF OLSUN DIYEMI CIKARTILDI YOKSAM SÜS IÇINMI BU KADAR SELBRSTLIK BU KADAR TERÖRIST PROPAGANDASI OLABILIRMI BU KADAR GAZETELERINDE MANSETLERINDETV LERINDE YATAKLIK YAPILABILIRMI YOK YOK BEN BIR VATANDAS OLARAK BU HÜKÜMETI ELESTIRIYORUM ARKADAS KUSURA KALMASIN HIÇ KIMSE SELÖ DENEN TERÖRIST IÇERDEFEN RAT RAHAT ISTEDIGI SEKILDE ISLERINI HALLEDIYOR YOKSA BU HÜKÜMET BU TERÖRISTE ÖZEL ODAMI AYARLADI OLURDA BU KADAR OLMAZ YA
  • Özgür türkiye Özgür türkiye 1 sa önce
    Terörist başı öcalan hakkında ileri geri konuşan hdp li bir genç mhp li bir grup tarafindan linç edilidi :)) (zaytung) bu duruma geldi ülke maalesef
  • kamil kemalogdrrkamil kemalogdrr1 sa önce
    Arapçıların ve Batıcıların arasında kaldık oysa bir Türk olsak herşey bambaşka olacak.
  • YILMAZYILMAZ1 sa önce
    Eğer HDP öcalanın emrine uyar tarafsız kalır sandığa gitmezse yani 1000ali lehine sandığa gitmezse PKK ile bağını koparamamış demektir. Yok sandığa gider oyunu kullanırsa Abdullah Öcalana baş kaldırmış olur.
  • TURANTURAN1 sa önce
    BU GAZETECİLERİN MASKELERİ CUMHURİYETÇİLİK,ATATÜRKÇÜLÜK.MAALESEF CUMHURİYETİMİZİ YIKMAYA ÇALIŞAN,ATATÜRKÜN,CUMHURİYETİN ASKERİNİ ,POLİSİNİ HEDEF ALAN TERÖRİSTLERİ DESTEKLERLER.MAALESEF TOPLUMUMUZUN EZİCİ BİR ÇOĞUNLUĞU 31 MARTTA BUNLARA DESTEK VEDİLER.

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