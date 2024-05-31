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Dünya İşte Hamas'ın olumlu yaklaştığı Biden'ın 3 adımlı ateşkes önerisi!
Dünya

İşte Hamas'ın olumlu yaklaştığı Biden'ın 3 adımlı ateşkes önerisi!

Yeniakit Publisher
2024-05-31 23:56:00 -
İşte Hamas'ın olumlu yaklaştığı Biden'ın 3 adımlı ateşkes önerisi!

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes için önerisine olumlu yaklaştıklarını açıkladı. Biden'ın ateşkes önerisi 3 aşamadan oluşuyor.

Biden'ın önerdiği ateşkes 6 haftalık süreyi kapsıyor. İlk adımda siyonistlerin, Gazze Şeridi'ndeki tüm yerleşim alanlarından çekilmesi planlanıyor.

Anlaşma sağlanırsa, yerlerinden edilen Gazze halkı kuzeydeki evlerine geri dönecek. Öte yandan ateşkesin birinci adımı için koşulan şartlardan birisi de Hamas’ın elindeki esirlerin bir kısmını serbest bırakılması.

Anlaşmanın ikinci aşamasında, Hamas elindeki askerler dahil tüm esirleri İsrail'e teslim edecek. Siyonist İsrail ise buna karşılık cezaevinde tutulan Filistinli esirleri serbest bırakacak.

Ateşkesin son aşaması ise siyonistlerin Gazze topraklarından çekilmesiyle tamamlanacak. Katil İsrail'in elinde tuttuğu öldürülmüş Filistinliler de sahiplerine teslim edilecek.

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