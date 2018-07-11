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İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri

Sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alına suç örgütü lideri Adnan Oktar, avukatından meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:22
İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri

Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan Oktar, avukatından meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi.

AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Adnan Oktar, avukatları Atanur Demir ve Heyam Fidan ile görüştü.

MEYVE SUYU, ELBİSE VE ÇAMAŞIR İSTEDİ

Avukat Demir, "Müvekkilim Adnan Oktar 'Ben iyiyim' diyerek meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi" ifadelerini kullandı.

Demir, müvekkiliyle akşam yine görüşeceğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 20:22
  1. İstanbul
  2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  3. Vatan Caddesi
  4. Adnan Oktar

YORUM YAZ

  • mehmet önenmehmet önen1 sa önce
    ajana meyve suyu yerine degisik tatta bir su ikram edilebilir
  • şakir şakir 7 sa önce
    siz moron musunuz? "Kişisel eşya" diyerek şifreli mesaj kullanmış! Verilecek şey başka!
  • ekremekrem6 sa önce
    bunun avukatınada lanet olsun.
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