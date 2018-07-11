İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri

Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Gözaltına alınan Oktar, avukatından meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi.

AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Adnan Oktar, avukatları Atanur Demir ve Heyam Fidan ile görüştü.

MEYVE SUYU, ELBİSE VE ÇAMAŞIR İSTEDİ

Avukat Demir, "Müvekkilim Adnan Oktar 'Ben iyiyim' diyerek meyve suyu, elbise ve çamaşır istedi" ifadelerini kullandı.

Demir, müvekkiliyle akşam yine görüşeceğini sözlerine ekledi.