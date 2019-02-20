İşte Gezi kafalıların güvendiği küfürbazlar

Mustafa Durmaz İstanbul

31 Mart 2019 Mahalli İdare Seçimlerinde yeniden hezimete uğrayacağını anlayan gezi zekalılar, algı operasyonlarına hız verdi. Her seçim öncesi yaptığı anketler fos çıkan, CHP’ye yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma Şirketi, eski Türkiye’ye hizmet eden tetikçileri belirledi. “En güvenlir medya isimleri” isimli listenin ilk sırasında, medya şarlatanı Uğur Dündar yer alıyor. Namaz kılan çocukları tehdit gören ve iç savaş sözünü ağzından düşürmeyen Uğur Dündar’ın mesleki geçmişinde inanç düşmanlığı ve yalan haberle ilgili yığınla defo bulunuyor. Skandal listede kendisine yer bulan isimlerden bir diğeri ise Fatih Altaylı oldu. 28 Şubat döneminde başörtülülere ve özgürlük için direnen bacılarımıza 'fahişeler' diye hakaret eden Altaylı, geçtiğimiz aylarda da görevini yapmak isteyen bir trafik polis memuruna küfürler yağdırmıştı.

Sömürücü de var dayakçı da

Gazeteciliği bırakıp pazarlamacılığa başlayan Yılmaz Özdil de utandıran listede bulundu. Eski yazılarının başlığını değiştirip yeni yazı gibi sunan, Mustafa Kemal’i sömüren Yılmaz Özdil, son kitabıyla milyonları cebe indirmişti. Atatürkçüleri soyup soğana çeviren Özdil, sömürüye yönelik “Paran yoksa alma” diyerek pişkin bir cevap vermişti. Türkiye düşmanı Siyonist medya patronu Rupert Murdoch’ın tetikçileri de listede yer aldı. Hemen her gün yaptıkları yalan haberleriyle AK Parti Hükümetini karalamaya çalışanFatih Portakal, canlı yayında kanlı terör örgütü PKK’ya teşekkür etmişti. Programlarında kadına şiddete tepki gösteren İsmail Küçükkaya ise, karısını evde öldüresiye dövmesiyle gündeme gelmişti.