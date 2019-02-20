0553 313 94 23

İşte Gezi kafalıların güvendiği küfürbazlar

Gezici Araştırma Merkezi'nin 'en güvenilir medya isimleri' listesi, pişkinliğin bu kadarına da pes dedirtti. Listeye, Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Yılmaz Özdil ve Fatih Portakal gibi Türkiye düşmanları yer aldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:39
İşte Gezi kafalıların güvendiği küfürbazlar

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

31 Mart 2019 Mahalli İdare Seçimlerinde yeniden hezimete uğrayacağını anlayan gezi zekalılar, algı operasyonlarına hız verdi. Her seçim öncesi yaptığı anketler fos çıkan, CHP’ye yakınlığıyla bilinen Gezici Araştırma Şirketi, eski Türkiye’ye hizmet eden tetikçileri belirledi. “En güvenlir medya isimleri” isimli listenin ilk sırasında, medya şarlatanı Uğur Dündar yer alıyor. Namaz kılan çocukları tehdit gören ve iç savaş sözünü ağzından düşürmeyen Uğur Dündar’ın mesleki geçmişinde inanç düşmanlığı ve yalan haberle ilgili yığınla defo bulunuyor. Skandal listede kendisine yer bulan isimlerden bir diğeri ise Fatih Altaylı oldu. 28 Şubat döneminde başörtülülere ve özgürlük için direnen bacılarımıza 'fahişeler' diye hakaret eden Altaylı, geçtiğimiz aylarda da görevini yapmak isteyen bir trafik polis memuruna küfürler yağdırmıştı.

Sömürücü de var dayakçı da

Gazeteciliği bırakıp pazarlamacılığa başlayan Yılmaz Özdil de utandıran listede bulundu. Eski yazılarının başlığını değiştirip yeni yazı gibi sunan, Mustafa Kemal’i sömüren Yılmaz Özdil, son kitabıyla milyonları cebe indirmişti. Atatürkçüleri soyup soğana çeviren Özdil, sömürüye yönelik “Paran yoksa alma” diyerek pişkin bir cevap vermişti. Türkiye düşmanı Siyonist medya patronu Rupert Murdoch’ın tetikçileri de listede yer aldı. Hemen her gün yaptıkları yalan haberleriyle AK Parti Hükümetini karalamaya çalışanFatih Portakal, canlı yayında kanlı terör örgütü PKK’ya teşekkür etmişti. Programlarında kadına şiddete tepki gösteren İsmail Küçükkaya ise, karısını evde öldüresiye dövmesiyle gündeme gelmişti.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:39
  1. İstanbul
  2. Mahalli İdare Seçimleri
  3. algı operasyonları
  4. gezi zekalılar
  5. CHP
  6. Gezici Araştırma Şirketi
  7. Uğur Dündar
  8. Fatih Altaylı
  9. Yılmaz Özdil
  10. Mustafa Kemal
  11. Atatürkçüler
  12. Türkiye düşmanı Siyonist medya patronu Rupert Murdoch
  13. AK Parti Hükümeti
  14. Fatih Portakal
  15. PKK
  16. İsmail Küçükkaya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eşarbını bağlamak için ağzına aldığı iğne ciğerine kaçtı
    1. Eşarbını bağlamak için ağzına aldığı..
    2. "4 sene sonra sadece sağlık..
    3. "ACE of MICE Exhibition by Turkish..
    4. Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup
    5. Ankara'da Japon Filmleri Festivali..
    6. Ankara Barosu’ndan açıklama
    7. 'Özhaseki anketler konusunda çarpıcı..
    8. Park edilmek istenen tomruk yüklü tır..
    9. Sultangazi'da gizli kamera operasyonu
    10. Fatsa Kızılay’dan ‘sevgi bohçası’
    11. Almanlar Tepebaşı’na hayran kaldı
    12. Sarayköy’de hayvan yetiştiriciliği ve..
    13. AFAD’tan zorlu kış şartlarında gerçeği..
    14. Başkan Alemdar Kazımpaşa’ya misafir..
    15. Rektör Çakar, ihtisaslaşma ekibiyle..
    16. Cinayet zanlısının mahkemede yüzüne..
    17. DÜ ile DTSO arasında Ar-Ge ve..
    18. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan..
    19. Antalya Büyükşehir’de meclis üyesi..
    20. Dertlerimizin menşei midemiz değil,..
    21. Bilecik’e 3. OSB hayata geçiriliyor
    22. FETÖ sanığı eski akademisyene hapis..
    23. Yerel mahkeme Kütahyalı'ya ceza..
    24. Umreciler dualarla kutsal topraklara..
    25. MASİDAP’tan MÜSİAD Başkanı Ürper’e..
    26. Süleyman Kılınç projelerini açıkladı
    27. Bilnet Okulları’ndan sporculara tam..
    28. Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye..
    29. Akbank'a Global Finance'den ödül
    30. Şeyh Edebali Üniversitesi Ar-Ge Proje..
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı