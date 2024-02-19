İşte gerçekleri ifşa eden görüntüler! Muhaliflerin 'rehine kalan Kürt anne' yalanı elinde patladı

RECEP YEŞİL İSTANBUL

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve İstanbul Valiliği "Yaşlı bir kadın Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" yalanıyla ilgili açıklama yaptı.

17 Ocak'ta saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve sosyal medyada "Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" şeklindeki yayılan yalanla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Yaşlı bir kadın Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2 buçuk saat rehin kaldı" iddiası doğru değildir.

17 Ocak'ta Van'dan İstanbul Havalimanı’na gelen S.Ç. isimli vatandaşımızın uçağı, 14.26'da piste iniş yapmıştır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde iddiaların tamamen asılsız olduğu, uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşımıza uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar gerekli tüm hizmetlerin sağlandığı belirlenmiştir.

14.36'da uçağın körük kapısından çıkışı akabinde S.Ç. 14.44'te tekerli sandalye ile alınmıştır.

Görevliler tarafından 14.51'de bagaj alım salonuna getirilen S.Ç. 15.39'da bagajını almış ve 2 dakika sonra salondan çıkış yapmıştır.

İddiaya konu görüntülerin, 15.42'de bagaj alım salonu önünde kaydedildiği belirlenmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Muhaliflerin 'rehine kalan Kürt anne' yalanıyla ilgili İstanbul Valiliği de bir açıklama yaptı.

Açıklamada, S.Ç. isimli vatandaşın Van'dan İstanbul Havalimanı'na geldiği, bu kişinin ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatlı Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı belirtildi. Yolcunun bu durumunu fark eden uçak ekibinin, Van'dan hareket ederken İstanbul Havalimanı için gerekli talebi yaptığı vurgulandı.

"ÇEKİLEN VİDEO EN HAFİF TABİRLE ART NİYETLİ"

Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda vatandaşa uçaktan inişinden, havalimanı çıkış noktasına kadar hizmetin verildiği aktarılan açıklamada, "Yaşlı vatandaşla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

AÇIKLAMADA BÜTÜN SÜREÇ DAKİKA DAKİKA ANLATILDI

Açıklamada, süreç şöyle anlatıldı: "TK2751 Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 1944 doğumlu S.Ç'nin uçaktan iniş süreci şu şekilde gerçekleşmiştir.14.26 uçak piste iner, 14.36 körük kapısındaki uçaktan çıkar, 14.44 tekerli sandalye ile alınır, 14.51 bagaj alım salonuna bırakılır, 15.05 6A bagaj bandı yanına geçer, 15.39 bagajını alır, 15.41 bagaj alım salonundan çıkar, 15.42 bagaj alım salonu önünde video çekilir."