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Siyaset İşte gerçek yüzleri! CHP'li Murat Bakan'dan Mehmet Ali Çelebi'ye ağır hakaret
Siyaset

İşte gerçek yüzleri! CHP'li Murat Bakan'dan Mehmet Ali Çelebi'ye ağır hakaret

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, AK Parti'ye katılan eski partilisi Mehmet Ali Çelebi'yi çirkin ifadelerle hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 18:29:00 -
İşte gerçek yüzleri! CHP'li Murat Bakan'dan Mehmet Ali Çelebi'ye ağır hakaret

 Yeniakit.com.tr 

"HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışından sonra, 6+1'li masayı, "PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" sözleri ile eleştiren eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılma kararı, CHP'lilerin gerçek yüzünü bir daha ortaya koydu.

MHP kökenli Mansur Yavaş'ın 6+1'li masanın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmasına tek kelime edemeyenler, Mehmet Ali Çelebi'yi hedefe koydu.

Çirkin ifadelerle hedef aldı!

Çelebi'nin AK Parti kararından sonra Twitter hesabından paylaşımda CHP'li Murat Bakan, eski partilisi Mehmet Ali Çelebi'ye şöyle hakaret etti:

Çocukken hiç topaç oynadınız mı? Topaç bir dönmeye başladı mı nerede duracağını bilemezsiniz. Mehmet Ali Çelebi dönmeye başlamıştı hala dönüyor son durağı sanmayın topaç dönmeye başladı mı nerede duracağını bilemezsiniz.

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