İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında toplu sonuç
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları!15 Ekim 2019 Salı 23:51
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları!
EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları!
D Grubu
İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0
Cebelitarık-Gürcistan: 2-3
F Grubu
İsveç-İspanya: 1-1
Romanya-Norveç: 1-1
Faroe Adaları-Malta: 1-0
G Grubu
İsrail-Letonya: 3-0
J Grubu
Finlandiya-Ermenistan: 3-0
Lihtenştayn-İtalya: 0-5
Yunanistan-Bosna-Hersek: 2-1
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