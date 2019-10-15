İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında toplu sonuç 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları! D Grubu İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0 Cebelitarık-Gürcistan: 2-3 F Grubu İsveç-İspanya: 1-1 Romanya-Norveç: 1-1 Faroe Adaları-Malta: 1-0 G Grubu İsrail-Letonya: 3-0 J Grubu Finlandiya-Ermenistan: 3-0 Lihtenştayn-İtalya: 0-5 Yunanistan-Bosna-Hersek: 2-1

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