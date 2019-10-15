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İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında toplu sonuç

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları!

15 Ekim 2019 Salı 23:51
İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında toplu sonuç

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları!

EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında 8. hafta bu gece oynanan maçlarla tamamlandı. İşte, gecenin sonuçları!

D Grubu

İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0

Cebelitarık-Gürcistan: 2-3

F Grubu

İsveç-İspanya: 1-1

Romanya-Norveç: 1-1

Faroe Adaları-Malta: 1-0

G Grubu

İsrail-Letonya: 3-0

J Grubu

Finlandiya-Ermenistan: 3-0

Lihtenştayn-İtalya: 0-5

Yunanistan-Bosna-Hersek: 2-1

 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 23:51
  1. gecenin sonuçları!
  2. EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında toplu sonuç
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