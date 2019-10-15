İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında alınan sonuçlar
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. İşte, gecenin sonuçları...15 Ekim 2019 Salı 00:09
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. İşte, gecenin sonuçları...
EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında heyecan tüm hızıyla sürüyor. İşte, gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları...
A Grubu
Kosova-Karadağ: 2-0
Bulgaristan-İngiltere: 0-6
B Grubu
Ukrayna-Portekiz: 2-1
Litvanya-Sırbistan: 1-2
H Grubu
Moldova-Arnavutluk: 0-4
İzlanda-Andorra: 2-0
Fransa-Türkiye: 1-1
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