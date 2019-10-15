İşte, gecenin sonuçları! EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında alınan sonuçlar 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. İşte, gecenin sonuçları...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. İşte, gecenin sonuçları... EURO 2020 Elemeleri Grup maçlarında heyecan tüm hızıyla sürüyor. İşte, gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları... A Grubu Kosova-Karadağ: 2-0 Bulgaristan-İngiltere: 0-6 B Grubu Ukrayna-Portekiz: 2-1 Litvanya-Sırbistan: 1-2 H Grubu Moldova-Arnavutluk: 0-4 İzlanda-Andorra: 2-0 Fransa-Türkiye: 1-1

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