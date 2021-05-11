İşte Gazze'den atılan roketler ve menzilleri

İsrail ile Filistinli gruplar arasında yaşanan çatışmalar, Gazze Şeridi merkezli grupların kullandığı roketlerin nereleri vurabildiği sorusunu akıllara getirdi.

Halihazırda Filistin'de kapsamlı askeri kapasiteye sahip grupların tamamı Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteriyor.

Bu grupların askeri kabiliyetinin büyük bir kısmını ise İsrail'e atılan roketler oluşturuyor. Söz konusu gruplardan Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları ve İslami Cihad'ın silahlı kanadı Seraya Kudüs, en gelişmiş roket teknolojisine sahip gruplar. Bu grupların sahip oldukları roketlerin menzili 160 kilometrenin ötesine uzanıyor.

İsrail'in bölgeyi ablukaya aldığı yıllardan bu yana Gazze Şeridi'ndeki silahlı grupların roket teknolojisi seviye atladı.

İlk dönemde Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşimlerini vuracak kadar menzile sahip olan roketler, artık bölgeden 150 kilometre uzaktaki yerleşimleri de vurabiliyor.