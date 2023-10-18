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Gündem İşte Gazze'deki hastaneye atılan bombada belirtiler MK-84'ü işaret ediyor! İsrail envanterinde
Gündem

İşte Gazze'deki hastaneye atılan bombada belirtiler MK-84'ü işaret ediyor! İsrail envanterinde

Yeniakit Publisher
2023-10-18 08:37:00 -
İşte Gazze'deki hastaneye atılan bombada belirtiler MK-84'ü işaret ediyor! İsrail envanterinde

Troy Teknoloji Savunma Müdürü Sait Ersoy Bereketlioğlu, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin, "Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretler, patlamanın sesi ve şiddeti, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre (910 kilogram) Mark 84 (MK-84) bombasına ait olabileceğine işaret ediyor." Dedi.

Harp başlıkları, mini-mikro roketler ve askeri sınıf yüksek infilaklı patlayıcı kimyasalların üretim teknikleri konularında çalışmalar yapan Troy Teknoloji Savunmanın Müdürü Bereketlioğlu, yaptığı açıklamada, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretler, patlamanın sesi ve şiddetinin, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre MK-84 bombasına ait olabileceğine işaret ettiğini savunan Bereketlioğlu, bu donanımla birlikte de söz konusu bombanın hassas güdümlü mühimmata dönüştüğünü belirtti.

 

Söz konusu bombada yaklaşık 430 kilogram patlayıcı madde bulunduğuna dikkati çeken Bereketlioğlu, mühimmatın hedefine uygun açıyla ulaşması halinde son derece yıkıcı olabileceğini söyledi.

Bu mühimmatın etkinliğini artırmak için farklı patlayıcı türleriyle de doldurulabildiğine değinen Bereketlioğlu, içinde HMX bulunan, nüfuz edici etki kazandırılan bir MK-84 bombasının bir binayı rahatlıkla yıkabileceğini kaydetti.
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Sait Ersoy Bereketlioğlu, "Bir diğer olasılık da yine MK-84 kullanılan bir BLU-109 sığınak delici bomba olabileceği yönünde. Her iki bomba da İsrail ordusunun envanterinde yer almakta." dedi.

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