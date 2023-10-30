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İSLAM İşte Gazze zaferini müjdeleyen hadis-i şerif!
İSLAM

İşte Gazze zaferini müjdeleyen hadis-i şerif!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 01:10:00 - 2023-10-30 02:09:22
İşte Gazze zaferini müjdeleyen hadis-i şerif!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Gazze zaferini müjdeleyen Efendimiz'in (sav) hadis-i şerifini aktardı.

"Allah Rasulü (sav) en faziletli cihadın ASKALEN’da olacağını haber veriyor." diyen Dr. Şenocak, "Askalan (Haberi İngiliz ve siyonist ajanslardan alan bizdeki mustagrib medyaya göre Aşkelon) Gazze’ye 13 km uzaklıkta olan ve GAZZE’nin bağlı olduğu bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

İhsan Şenocak Hoca, sözlerinin devamında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) hadis-i şerifini aktardı:

Nebevi işarete göre, Gazze ümmetin dirilişi kâfirlerin ise hezimeti olacak. Hadis-i Şerif şu şekildedir:

İslam’ın başı peygamberlik ve rahmettir. Ardından hilafet ve rahmet olur. Ardından saltanat ve rahmete dönüşür. Akabinde emirlik ve rahmet olur. Sonrasında İslam’a eşeklerin birbirini ısırması gibi saldırırlar. İşte o vakit cihada yönelin. O vakit en hayırlı cihadınız sınırlarda konuşlanmaktır. Tutacağınız en hayırlı sınır da Askalan’dır.

(Taberani, Mu’cemu’l-Kebîr, Hadis No: 11138)
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