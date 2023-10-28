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Gündem İşte Gazze mesajı! Tarkan sonunda doğru bir iş yaptı
Gündem

İşte Gazze mesajı! Tarkan sonunda doğru bir iş yaptı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 17:23:00 - 2023-10-28 17:24:56
İşte Gazze mesajı! Tarkan sonunda doğru bir iş yaptı

Tarkan, abluka altındaki Gazze'de katliam yapan terörist İsrail'e tepki gösterdi. Tarkan "Dünya sessizce izliyor bu vahşeti. İnsanlık adına çok üzücü ve utanç verici" ifadelerini kullandı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Çocuk, kadın ve yaşlı ayırmayan İsrail terör örgütü Filistin'de katliam yapıyor. 

Dünyanın gözü önünde yaşanan vahşete tepkiler çığ gibi büyüyor.

İnsanlığın ayaklar altına alındığı katliamla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan, terörist İsrail'e tepki gösterdi.

Tarkan şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Dünya sessizce izliyor bu vahşeti. İnsanlık adına çok üzücü ve utanç verici"

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