İşte Galler Türkiye karşılaşmasının muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Matej Zunic ve Manuel Vidali, dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı'nda kadrodan çıkarılan Emre Akbaba, bu mücadelede forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

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Galler: Ward, Rodon, Davies, Roberts, James, Ampadu, Williams, James, Johnson, Moore.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Salih, Yusuf, Kerem, Kenan, Barış Alper.

Hedefimiz grup liderliği

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek.

Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.

Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 622. müsabakaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 340'ı resmi, 281'i özel toplam 621 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 265'i deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 850 gol attı, kalesinde 887 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 621 karşılaşmanın 537'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.