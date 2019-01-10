İşte Galatasaray'ın yeni gol makinesi Benjamin Tetteh!
Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sparta Prag'da forma giyen golcü oyuncu Benjamin Tetteh'i yakın takibe aldı.10 Ocak 2019 Perşembe 02:50
Forvet transferi konusunda Alan ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Brezilyalı yıldızın yanına koyacağı oyuncuyu buldu.
TRT Spor 'un haberine göre; sarı kırmızılılar, Sparta Prag'da forma giyen Ganalı forvet Benjamin Tetteh'in peşine düştü.
21 yaşındaki 1.93'lük dev forvet, bu sezon liginde çıktığı 19 karşılaşmada 9 kez fileleri sarstı.
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