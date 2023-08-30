İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Molde'yi konuk etti. Deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanan Galatasaray, İstanbul'da da rakibini 2-1 mağlup etti ve Devler Ligi gruplarına yükseldi. Öte yandan Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde takımların torbaları da belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023/2024 sezonu başlıyor. 31 Ağustos Perşembe günü Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleştirilecek.

Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.

Gruplarda mücadele edecek 32 takımın 29'u belli oldu. Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde torbalar da belli oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar;

1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord.

2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal.

3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Young Boys, Rangers ya da PSV.

4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Lens, AEK Atina ya da Antwerp, Kopenhag ya da Rakow.

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