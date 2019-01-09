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İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Galatasaray'ın Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'ten 23 yaşındaki sol ayaklı Brezilyalı stoper Marcao ile anlaştığı belirtildi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 00:46
İşte Galatasaray'ın ilk transferi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoper arayışları kapsamında rotasını Portekiz'e çevirdiği ve Brezilyalı Marcao ile anlaştığı kaydedildi.

Bip Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'te oynayan Marcos do Nascimento Teixeira [Marcao] ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'ın bu transfer karşılığında Chaves'e 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeceyeceği kaydedilirken, oyuncunun da 11 Ocak Cuma günü İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi.

Eşinden taraftarlara cevap

Galatasaray taraftarlarının hoşgeldin mesajları attığı Marcao'nun eşi Padidalgo Teixeira, tek tek teşekkür ederek transferin gerçekleşebileceğinin de sinyalini verdi.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 00:46
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