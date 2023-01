İşte FETÖ'nün din bozguncusu! Ortaya çıktı

Daha önce Almanya'da Cevheri Güven, İsveç'te Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Ergenekon kumpaslarının mimarı Mehmet Karabörk ve FETÖ'nün Almanya'daki beyni Ercan Karakoyun'u ininde bulan SABAH, Fındık'ı FETÖ'nün Avrupa'daki beyni Ercan Karakoyun'la birlikte Berlin'de görüntüledi.

DİNİ TAHRİP ETME PROJELERİNİN BAŞINDAYDI

İslamiyet'i tahrip etmeyi amaçlayan ve 'dinler arası diyalog', 'çatı din' ve ve 'Hz. Muhammed'siz İslam' gibi ihanet projelerinin yürütücüsü olan Fındık, FETÖ'nün dinler arası diyalog projesinin sahadaki en önemli sembollerinden biri.

KARAKOYUN'LA DİRSEK TEMASINDA

Celal Fındık, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde Gri Kategori'de yer alıyor. Hakkında Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden aranma kaydı bulunuyor. FETÖ'nün Almanya'daki sorumlusu Ercan Karakoyun'un yakın çalışma ekibinden olan Fındık, 2019'da Almanya'da kurulan Verband Für Gessellschaffihes Engagernent (VGE) isimli eğitim, gençlik çalışmaları, dinler arası diyalog amaçlı dernekte de aktif faaliyet gösteriyor. Fındık, bu kapsamda örgütün Almanya'daki üniversite yapılanması sorumluluğunu üstlenen bir örgüt firarisi.

50 MİLYONLUK FETÖ PROJESİ

Yaklaşık 50 milyonluk maliyeti bulunan ve 21 Mayıs 2021'de temel atma töreni yapılan 'House of One' adlı FETÖ projesine Alman Federal Hükümeti 20 milyon, Berlin eyaleti ise 10 milyon euro destek verdi. Kalan kısım ise örgüt mensuplarınca toplandı. İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan FETÖ'cü Abdullah Aymaz ve Enes Kanter de Tek Ev projesinin temel atma törenine video mesaj göndermişti.

ÖRGÜTÜN ASIL HEDEFİ DİYANET

Fındık'ın Genel Müdürlüğü'nü yaptığı Forum Dialog Institute, son dönemlerde Alman makamlarına, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait camilerin imamlarının casusluk yaptıkları iddiasıyla ihbar yağdırıyor. Örgütün buradaki esas hedefi ise Almanya'da Diyanet'e bağlı camilerin kapatılarak her eyalete, Vatikan merkezli olan ve örgütün taşeronluğunu yaptığı 'House of One' projesinin benzerini inşa etmek. Fındık, bu amaçla 2017 yılında ABD merkezli Huffington Post gibi medya kuruluşlarına verdiği demeçlerle projenin PR çalışmasını da yürütüyor.

DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'de temeli atılan ve FETÖ'nün dâhil edildiği 'House of One' adlı çok dinli projeye 28 Mayıs 2021 tarihinde tepki göstermişti. Bakanlık açıklamasında "Proje üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder" denilmişti.

KADİR SANCI BAŞROLDE

House of One ile ilgili olan isimler arasında Berlin Marien Kilisesi papazı Gregor Hohberg, İsrail vatandaşı haham Tovia Ben Chorin ve Forum Dialog İnstitute'den FETÖ firarisi Kadir Sancı var. Bu üç isim üç dini bir evde bir araya getirerek dinler arası diyalog ortamı oluşturmaya ve projeyi sürdürmeye çalışıyor.

AİHM DE DURUŞMA İZLİYOR

Fındık son olarak geçtiğimiz haftalarda, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Bylock kullanıcısı ihraç öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) görülen davasının izleyicileri arasında yer alarak, örgütün Avrupa'daki üyelerine hukuki destek de sağlıyor.