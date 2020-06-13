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Gündem

İşte FETÖ'cü Can Dündar'ın villasının son hali

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı FETÖ'cü hain Can Dündar ve eşine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım devam ediyor. Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:47:00 -
İşte FETÖ'cü Can Dündar'ın villasının son hali

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı FETÖ'cü vatan haini Can Dündar ve eşine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım sürüyor.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor.

Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi.

Öte yandan tahliye için 15 gün süre verilen villada, 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.

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