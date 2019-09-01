İşte, Fernandes'in yeni takımı! Fernandes kimdir?

İsmi Süper Lig ekipleriyle anılan Manuel Fernandes'in yeni takımı belli oldu. İşte, Fernandes'in yeni takımı.

Son dönemde ismi sık sık Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Manuel Fernandes geleceği hakkında karar verdi. Portekiz basını başarılı futbolcunun Rus ekibi Krasnodar ile anlaştığını duyurdu. Peki, Manuel Fernandes kimdir? İşte, yetenekli futbolcunun başarılarla dolu kariyeri!

Manuel Fernandes, 5 Şubat 1986 tarihinde Lizbon, Portekiz'de dünyaya geldi.

Futbola 2002 senesinde Benfica altyapısında başlayan Fernandes, 2004 senesinde ilk profesyonel sözleşmesini aynı takımla imzaladı. 2004-07 yılları arasında forma giydiği Benfica'da, çıkmış olduğu 67 maçta 3 gol buldu.

2007 senesinde Everton'a kiralanan Fernandes, burada da 9 maça çıktı ve 2 gol attı. 2007 sonuna doğru Valencia'ya transfer oldu. 2008 senesinde tekrar Everton'a kiralandı. Valencia'da çıktığı 56 maçta 2 gol atabildi.

2011 senesinde Beşiktaş'a geldi. 2011-14 yılları arasında, Beşiktaş formasını tam 91 maçta terletti ve 15 kez rakip ağları havalandırdı. 2014 senesinde Lokomotiv Moskova'da oynamaya başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, 2005 senesinden bu yana Portekiz Milli Takım formasını giymektedir.