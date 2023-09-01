İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki grupları

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde ve Beşiktaş, Şenol Güneş'in liderliğinde UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselmeyi başardı. Adana Demirspor ise Patrick Kluivert yönetimindeki takımıyla penaltılarda mağlup oldu. Play-Off turunun sona ermesi ve iki takımın grup aşamasına geçmesinin ardından, Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın potansiyel rakipleri kimler? Bu sorular, şu anda merak edilen konular arasında yer alıyor.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi kura çekimi 2023-2024 sezonu

UEFA Konferans Ligi'nde gruplar Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak. Bugün çekilecek ve saat 15.30'da başlayacak Konferans Ligi kura çekimi EXXEN ile TV8,5'tan canlı yayınlanacak. Tüm detaylar canlı anlatımla haberimizde olacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe ve Beşiktaş hangi torbada? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipler kimler?

1. Torba: Fenerbahçe, Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. Torba: Aston Villa, PAOK, Slovan, M. Tel Aviv, Viktoria Plzen, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. Torba: Beşiktaş, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, L. Varşova, S. Trnava, O. Ljubljana,

4. Torba: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

UEFA Konferans Ligi grup maçlarının tarihleri:

1. Maç günü: 21 Eylül 2023

2. Maç günü: 5 Ekim 2023

3. Maç günü: 26 Ekim 2023

4. Maç günü: 9 Kasım 2023

5. Maç günü: 30 Kasım 2023

6. Maç günü: 14 Aralık 2023

UEFA Konferans Ligi grup aşaması sonra oynanacak aşamalarının tarihleri:

Eleme turu Play-Off: 15 ve 22 Şubat 2024

Son 16. Turu: 7 ve 14 Mart 2024

Çeyrek final: 11 ve 18 Nisan 2024

Yarı final: 2 ve 9 Mayıs 2024

Final: 29 Mayıs 2024 2024

UEFA Konferans Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak?

Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.