İşte Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a sarf ettiği sözler! 'Bundan sonra ya sen kalacaksın ya da...'

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a söylediği sözler ortaya çıktı.

"YA SEN KALACAKSIN YA BEN"

A Spor'da yer alan habere göre Fatih Terim, "Bu maçı bu hale sen getirdin Bundan sonra ya sen kalacaksın ya da ben" dedi.

"SENİN GİBİ HAKEMLER..."

Haberde; Terim'in sözlerini "Şimdi çıkıp kameralara konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun. Senin gibi hakemler bu maçların a... s..." ifadeleriyle sürdürdüğü belirtildi.