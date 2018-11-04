İşte Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a sarf ettiği sözler! 'Bundan sonra ya sen kalacaksın ya da...'
Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus ile tartışma esnasında söylediği sözler ortaya çıktı.04 Kasım 2018 Pazar 01:17
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a söylediği sözler ortaya çıktı.
"YA SEN KALACAKSIN YA BEN"
A Spor'da yer alan habere göre Fatih Terim, "Bu maçı bu hale sen getirdin Bundan sonra ya sen kalacaksın ya da ben" dedi.
"SENİN GİBİ HAKEMLER..."
Haberde; Terim'in sözlerini "Şimdi çıkıp kameralara konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun. Senin gibi hakemler bu maçların a... s..." ifadeleriyle sürdürdüğü belirtildi.
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